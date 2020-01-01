Молодая невеста Виктора Павлика поделилась своими основными правилами жизни .

Невеста Виктора Павлика призналась, может ли женщина зависеть от мужчины instagram.com/repyahovakate

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Невеста украинского певца 54-летнего Виктора Павлика, 26-летняя Екатерина Репяхова поделилась с подписчиками в Сети основными правилами и идеями счастливой жизни. В Инстаграм девушка сделала пост, в котором призналась, что сейчас участвует в гиве, в рамках которого хочет рассказать о себе.

В связи с этим Катя по пунктам расписала, каких принципов придерживается в жизни, а также отметила, что главным для нее являются обожаемые работа и жених:

Я не выставляю посты, рассчитывая правильное время, я не слежу за системностью ведения моей странички. Я веду свой Инстаграмм так, как чувствую. ⠀

У меня есть работа которую я обожаю, есть жених, который старше меня на 30 лет, и которого я тоже обожаю. И вообще я обожаю жизнь)) А помогают мне ее обожать мои главные идеи, правила и ценности. Думаю, об этом куда важнее написать.

❤️

-женщина не должна быть зависима ни от кого, как бы она кому не доверяла. Мужу, маме, папе, сестре, брату.

- жить нужно в первую очередь так, как удобно тебе самому, в рамках разумного))

- ничего в жизни не может происходить без причины, или предшествующих тому событий.

- каждую секунду своей жизни используй по максимуму.

- старайся оставить после себя везде приятный след, ведь планета круглая.

- делись с окружающими всем хорошим и позитивным, что есть внутри тебя и возле тебя. ❤️, - написала Репяхова.

Невеста Виктора Павлика призналась, может ли женщина зависеть от мужчины instagram.com/repyahovakate

Ранее мы писали, что Екатерина Репяхова показала полуголого Виктора Павлика.

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