Екатерина Кухар отправилась в отпуск в разгар эпидемии коронавируса - фото

Украинская балерина запостила фото в купальнике с отдыха в Таиланде.

Известная украинская балерина, судья “Танцев со звездами“ Екатерина Кухар и ее супруг, артист балета Александр Стоянов улетели в отпуск. Пара решила отдохнуть в одной из провинций Таиланда - Краби.

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На своей странице в Инстаграм Кухар опубликовала первое фото из курорта. На снимке артистка позирует на шезлонге в разноцветном купальнике. В описании к кадру звезда призналась, что узнала об отмене спектаклей в Национальной опере Украины из-за карантина только в пол пути в Таиланд.

“Длительный перелёт и мы наконец-то в стране улыбок...😌Правда, не успели мы долететь до Краби, как на пол пути в Арабских Эмиратах, узнали, что все спектакли в Национальной опере Украины отменены до 3 апреля в связи с карантином... Моя долгожданная Джульетта пока переносится на неопределенный период, так как график до марта следующего года уже плотно расписан“.

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Также Кухар высказалась о панике из-за коронавируса. Балерина отметила, что она и Александр после 4-месячного тура заслужили райский отдых. И они не собираются отменять отпуск из-за эпидемии.

“Кажется, мир захватила паника, а все масс-медиа рады стараться... Но чем меньше смотришь телевизор, тем меньше тебя охватывает страх. При всех вводных, главная ваша защита — это правильный образ жизни. Вирусу, не только этому, но и обычному гриппу, более всего подвержены люди с плохим иммунитетом..🦠 А паника никак не способствует укреплению этого самого иммунитета. Так что спите 8 часов, ешьте здоровую еду и улыбайтесь. Всё равно пока что других способов наука не придумала. Ну кроме частого и качественного мытья рук, но это всегда полезно. После четырёхмесячного всемирного тура и более 100 спектаклей мы со @stoianov_aleksandr заслужили райский отдых, так что #пустьвесьмирподождет!!!🏖 Время, чтобы выдохнуть, расслабиться и заняться абсолютно НИЧЕМ!!!😎 Мы ворвались на архипелаг Краби, как изнемогающие от жажды в оазис!🌴 Чтобы восстановиться морально, физически....., ментально и эмоционально. Обнулиться и начать дышать этой жизнью заново....💆🏻‍♀️“, - поделилась Кухар.

Екатерина Кухар в Таиланде Скриншот

Ранее Екатерина Кухар и Александр Стоянов рассказали о коронавирусе во Франции.

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