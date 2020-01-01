Звезда украинского кино рассказал, что стало для него стимулом в спорте .

Известный актер Андрей Фединчик поделился с поклонниками откровенным снимком пресс-служба

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На своей страничке в Инстаграм Андрей Фединчик опубликовал личное фото, на котором можно увидеть, что актер в прекрасной физической форме. В подписи к публикации Андрей рассказал, как тренировался, когда у него не было денег на спортзал, и кто стал одним из его стимулов в спорте.

Был случай, как то, когда я тренировался в Гидропарке (на зал денег не было), встретил я там коллегу режиссёра! Он мне сделал комплимент, мол отлично выгляжу! Но сказал: это потому что молод ещё, в 30 поговорим!! На этом фото мне 33. А он, сам того не зная, стал одним из моих стимулов в спорте!! Любые слова, ситуации, действия других людей, направленные на тебя, - все можно преобразить себе в +!! Всем спортивной недели!

Известный актер Андрей Фединчик поделился с поклонниками откровенным снимком пресс-служба

В скором времени актер порадует своих поклонников и новой ролью – 14 марта в 19:00 на канале 2+2 состоится премьера детективного триллера «Возмездие», в котором актер сыграл роль беспринципного, богатого и успешного адвоката Артура Волкова. Адвокат за щедрое вознаграждение, без зазрений совести, помогает настоящим преступникам выйти на волю. Но все меняется, когда после очередного триумфа в суде Волков возвращается домой и находит свою жену убитой, а подозрение падает на его бывшего подзащитного.

Известный актер Андрей Фединчик поделился с поклонниками откровенным снимком пресс-служба

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Кстати, на главную роль в сериале претендовало почти 20 украинских актеров театра и кино. Но продюсеры остановились именно на Андрее Фединчике.

В первую очередь меня зацепил сценарий, во вторую – роль, очень хотел ее сыграть. Поэтому шел на пробы с боевым настроем, – рассказывает Андрей Фединчик. – У меня такого персонажа еще не было, он диаметрально меняет взгляды на жизнь в течение всего времени, пока мы с ним знакомимся. Мне всегда было интересно, как адвокаты так феерично выступают в суде, как берутся, казалось бы, за проигрышные дела и как они их выигрывают. Сцены в суде мы снимали в очень красивой локации, как и на настоящем заседании присутствовали присяжные, судьи, прокурор, адвокаты, и мне было очень важно завладеть вниманием всех в зале.

Известный актер Андрей Фединчик поделился с поклонниками откровенным снимком пресс-служба

Также в детективе сыграли Дмитрий Сова, Катя Варченко, Александр Пискунов, Павел Костицын и другие.

Ранее мы писали, что Андрей Фединчик сыграл в историческом экшене "Круты 1918".

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