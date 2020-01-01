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Звезда фильма "Пятьдесят оттенков серого" похвасталась шикарным особняком - видео

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Дакота Джонсон провела экскурсию по своему дому в Лос-Анджелесе.
Звезда фильма "Пятьдесят оттенков серого" похвасталась шикарным особняком - видео
Звезда фильма "Пятьдесят оттенков серого" похвасталась шикарным особняком - видео
Getty images

Американская модель и актриса, исполнительница роли Анастейши Стил в “Пятьдесят оттенков серого“, Дакота Джонсон впервые показала свой дом. На днях 30-летняя артистка провела экскурсию для журналистов издания Architectural Digest.

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Роскошный особняк находится в уединенном уголке Лос-Анджелеса. Звезда призналась, что переехала в этот дом около 5 лет назад. Также Дакота заявила, что ранее здесь жил известный сценарист, режиссер и продюсер Райан Мерфи.

Смотрите, как выглядит дом актрисы Дакоты Джонсон:

Ранее сообщалось, что Дакота Джонсон и Крис Мартин объявили о разрыве.

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Теги: Дакота Джонсон, дома знаменитостей
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Источник: Ivona bigmir)net

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