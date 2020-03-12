Сыновья Тома Хэнкса рассказали о состоянии отца - видео

У Тома Хэнкса и его жены Риты Уилсон обнаружили коронавирус.

В четверг, 12 марта, голливудские актеры и звездные супруги Том Хэнкс и Рита Уилсон сообщили фанам, что заразились коронавирусом во время съемок нового фильма в Австралии.

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Спустя несколько часов 29-летней сын пары Честер Хэнкс разместил в Инстаграм видеообращение, в котором рассказал о состоянии здоровья родителей. Он заявил, что Том и Рита выполняют все необходимые меры предосторожности. Сейчас актеры чувствуют себя хорошо.

“Да, это правда. Мои родители заразились коронавирусом. Они оба сейчас в Австралии, потому что мой отец снимал там фильм. Они в порядке и не такие уж больные, не беспокойтесь. Очевидно, что они выполняют необходимые меры предосторожности“, – рассказал Честер Хэнкс.

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Кроме того болезнь Тома Хэнкса прокомментировал его старший сын от первого брака с актрисой Самантой Льюис, 42-летний Колин. В своем Инстаграм-аккаунте Хэнкс-младший написал, что не видел отца три недели, однако все время поддерживает с ним связь. По его словам, Том и Рита получают отличное лечение в Австралии и находятся в хорошем настроении.

“Мои родители получают отличную помощь в Австралии и у них все хорошо (они в хорошем настроении). Несмотря на тот факт, что я в Лос-Анджелесе и не видел их в течение трех недель, мы постоянно были связи и я уверен, что они полностью выздоровеют“, - написал Колин Хэнкс.

Сыновья Тома Хэнкса рассказали о состоянии отца скриншот

Ранее сообщалось, что в Киеве ввели карантин из-за коронавируса.

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