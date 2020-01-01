"Замуж вышла?": Виктория Булитко засветила кольцо на безымянном пальце
Украинская актриса, звезда “Дизель шоу“ и финалистка “Танцы со звездами 2019“ Виктория Булитко заинтриговала новой публикацией в соцсети. Артистку заподозрили в тайной свадьбе.
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Так, на своей странице в Инстаграм Булитко опубликовала кадр из черно-белой фотосессии. На снимке 37-летняя знаменитость запечатлена в коротком блестящем платье. А на ее безымянном пальце правой руки можно увидеть кольцо.
“Время от времени себя провозглашаю👑😍😀“, - подписала снимок Виктория.
Пользователи Сети принялись осыпать артистку комплиментами, а также расспрашивать о переменах в ее личной жизни.
- Вика! Говори, ты замуж вышла? 72% мужиков пойдут топиться🤗
- Давно пора💥💥💥👍
- Наша Королева красоты, любви, юмора и всего что только Викуся может
- Как же вам идут эти прическа и платье! 🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍😍
- Какая же вы Королева? Вы Богиня! Наша Богиня!❣️😍💖
- Вика вы как всегда неотразимы❤️❤️❤️😍
- Дууууже гарна 😻💣🔥
- Знойная женщина. Мечта поэта😜🔥🙊, - пишут в комментариях.
Ранее Виктория Булитко впервые рассказала о своем возлюбленном.
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