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"Замуж вышла?": Виктория Булитко засветила кольцо на безымянном пальце

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Поклонники звезды "Дизель шоу" заподозрили ее в тайной свадьбе.
"Замуж вышла?": Виктория Булитко засветила кольцо на безымянном пальце
"Замуж вышла?": Виктория Булитко засветила кольцо на безымянном пальце
instagram.com/bulitka

Украинская актриса, звезда “Дизель шоу“ и финалистка “Танцы со звездами 2019“ Виктория Булитко заинтриговала новой публикацией в соцсети. Артистку заподозрили в тайной свадьбе.

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Так, на своей странице в Инстаграм Булитко опубликовала кадр из черно-белой фотосессии. На снимке 37-летняя знаменитость запечатлена в коротком блестящем платье. А на ее безымянном пальце правой руки можно увидеть кольцо.

“Время от времени себя провозглашаю👑😍😀“, - подписала снимок Виктория.

Виктория Булитко засветила кольцо на безымянном пальце
Виктория Булитко засветила кольцо на безымянном пальце
Скриншот

Пользователи Сети принялись осыпать артистку комплиментами, а также расспрашивать о переменах в ее личной жизни.

  • Вика! Говори, ты замуж вышла? 72% мужиков пойдут топиться🤗
  • Давно пора💥💥💥👍
  • Наша Королева красоты, любви, юмора и всего что только Викуся может
  • Как же вам идут эти прическа и платье! 🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍😍
  • Какая же вы Королева? Вы Богиня! Наша Богиня!❣️😍💖
  • Вика вы как всегда неотразимы❤️❤️❤️😍
  • Дууууже гарна 😻💣🔥
  • Знойная женщина. Мечта поэта😜🔥🙊, - пишут в комментариях.

Ранее Виктория Булитко впервые рассказала о своем возлюбленном.

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Теги: Виктория Булитко
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Источник: Ivona bigmir)net

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