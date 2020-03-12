Невероятно: Два участника "Голоса страны" спели на казахском и покорили Сеть
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Участники вокального конкурса "Голос страны"-10, которые остались в проекте после вокальных боев - Индира Едилбаева и Ердан Байбазаров записали чувственную песню на родном казахском языке. Ролик появился в Инстаграм артистов. В кадре участники "Голоса" поют под аккомпанемент гитары.
Так что добро пожаловать 👏🏻
Эрла, спасибо, ты очень талантливый певец и музыкант.
Я очень благодарна за эту дорогу с тобой гол # goloskraїni # golos10, - написала Индира.
Эфирден кейін @yerlan_baybazarov мен кавер айтқанымызды инстаға салу, бір кішкентай дәстүр болып кеткен 😄 Сондықтан, қарсы алыңыздар 👏🏻 Ерла, саған рахмет, сен өте дарынды әншісің де, музыкантсың ✊🏼 Сенімен бірге осы жолды өтуге өте ризамын 🙏🏻😘 #голоскраїни #голос10
Подписчики отметили очень нежное пение участников - и похвалили их исполнение.
Напомним, что Индира прошла на следующий этап конкурса в команде Дана Балана, а Ерлан Баибазаров прошел далее в команде ПТП и NK.
Ранее мы писали, кто прошел в “Голосе“ после вокальных боев.
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