Индира Едилбаева и Ердан Байбазаров записали чувственную песню дуэтом .

Невероятно: Два участника "Голоса страны" спели на казахском и покорили Сеть скриншот

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Участники вокального конкурса "Голос страны"-10, которые остались в проекте после вокальных боев - Индира Едилбаева и Ердан Байбазаров записали чувственную песню на родном казахском языке. Ролик появился в Инстаграм артистов. В кадре участники "Голоса" поют под аккомпанемент гитары.

Так что добро пожаловать 👏🏻

Эрла, спасибо, ты очень талантливый певец и музыкант.

Я очень благодарна за эту дорогу с тобой гол # goloskraїni # golos10, - написала Индира.

Подписчики отметили очень нежное пение участников - и похвалили их исполнение.

Напомним, что Индира прошла на следующий этап конкурса в команде Дана Балана, а Ерлан Баибазаров прошел далее в команде ПТП и NK.

Ранее мы писали, кто прошел в “Голосе“ после вокальных боев.

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