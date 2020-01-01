Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Alyona Alyona рассказала, чем занималась два месяца на Бали

Комментариев: 0
Украинская рэперша объявила об окончании 8-недельного отпуска.
Alyona Alyona рассказала, чем занималась два месяца на Бали
Alyona Alyona рассказала, чем занималась два месяца на Бали
instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) вернулась в Украину после длительного отпуска. Артистка провела восемь недель на индонезийском острове Бали.

Читай также: Совсем без комплексов: Alyona Alyona устроила зажигательные танцы в одной футболке

На своей странице в Инстаграм певица опубликовала подборку ярких фотографий с отдыха. А также рассказала, чем занималась эти два месяца за границей. Так, Alyona Alyona призналась, что во время отпуска успела написать новый альбом, снять клип, прочитать книгу, открыть для себя новые виды животных и еще больше подружиться со своей командой.

“8 ТИЖНІВ НА БАЛІ
⠀За цей час я:
🌴встигла розчаруватися, а потім закохатися в це місце;
🌴разом з командою написали альбом (хоча скільки роботи ще попереду, йой😱);
🌴почала працювати над своїми харчовими звичками (виявляється, так цікаво себе досліджувати. Наприклад, дуже часто потребу в енергії мій мозок видавав як бажання з’їсти солоденького);
🌴прочитала одну книгу, і почала читати другу (про книги - пізніше);
🌴побачила так багато прекрасних заходів сонця і 2 неймовірні світанки;
🌴відкрила для себе нові види рослин, тварин, птахів, метеликів, місцеві страви;
🌴годувала мавп з рук, спільну мову знайшли 😂;
🌴познайомилася з місцевим населенням та його менталітетом (загалом тут добрі відкриті люди, які так багато посміхаються);
🌴побачила так багато парадоксального (Інь-Янь в чистому вигляді);
🌴зблизилася зі своєю командою, люблю всіх безмежно!!!
🌴відпочила всім серцем та душею від біготні, метушні, недосипів та поганого харчування, інтерв’ю, фотосесій, розмов, галасу, поїздок, концертів, зйомок, і нарешті мій телефон перестав бути “червоним“;
🌴написала трек, на який ми зняли чудовий кліп. Я так хочу, аби всі мене почули і усвідомили, як багато залежить у світі всього саме від нас!
Балі дуже нам в цьому допоміг❤️ Скучила за Україною, друзями, батьками і котом Морісоном до сліз😭“, - поделилась рэперша.

Alyona Alyona на Бали
Alyona Alyona на Бали
Скриншот

Alyona Alyona на Бали
Alyona Alyona на Бали
Скриншот

Alyona Alyona на Бали
Alyona Alyona на Бали
Скриншот

Alyona Alyona на Бали
Alyona Alyona на Бали
Скриншот

Alyona Alyona на Бали
Alyona Alyona на Бали
Скриншот

Alyona Alyona на Бали
Alyona Alyona на Бали
Скриншот

Alyona Alyona на Бали
Alyona Alyona на Бали
Скриншот

Alyona Alyona на Бали
Alyona Alyona на Бали
Скриншот

Alyona Alyona на Бали
Alyona Alyona на Бали
Скриншот

Alyona Alyona на Бали
Alyona Alyona на Бали
Скриншот

Ранее Alyona Alyona выпустила драйвовый клип на саундтрек к спортивной драме “Пульс“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​

Поделись:
Теги: Alyona Alyona
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь