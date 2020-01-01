Alyona Alyona рассказала, чем занималась два месяца на Бали

Украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) вернулась в Украину после длительного отпуска. Артистка провела восемь недель на индонезийском острове Бали.

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На своей странице в Инстаграм певица опубликовала подборку ярких фотографий с отдыха. А также рассказала, чем занималась эти два месяца за границей. Так, Alyona Alyona призналась, что во время отпуска успела написать новый альбом, снять клип, прочитать книгу, открыть для себя новые виды животных и еще больше подружиться со своей командой.

“8 ТИЖНІВ НА БАЛІ

⠀За цей час я:

🌴встигла розчаруватися, а потім закохатися в це місце;

🌴разом з командою написали альбом (хоча скільки роботи ще попереду, йой😱);

🌴почала працювати над своїми харчовими звичками (виявляється, так цікаво себе досліджувати. Наприклад, дуже часто потребу в енергії мій мозок видавав як бажання з’їсти солоденького);

🌴прочитала одну книгу, і почала читати другу (про книги - пізніше);

🌴побачила так багато прекрасних заходів сонця і 2 неймовірні світанки;

🌴відкрила для себе нові види рослин, тварин, птахів, метеликів, місцеві страви;

🌴годувала мавп з рук, спільну мову знайшли 😂;

🌴познайомилася з місцевим населенням та його менталітетом (загалом тут добрі відкриті люди, які так багато посміхаються);

🌴побачила так багато парадоксального (Інь-Янь в чистому вигляді);

🌴зблизилася зі своєю командою, люблю всіх безмежно!!!

🌴відпочила всім серцем та душею від біготні, метушні, недосипів та поганого харчування, інтерв’ю, фотосесій, розмов, галасу, поїздок, концертів, зйомок, і нарешті мій телефон перестав бути “червоним“;

🌴написала трек, на який ми зняли чудовий кліп. Я так хочу, аби всі мене почули і усвідомили, як багато залежить у світі всього саме від нас!

Балі дуже нам в цьому допоміг❤️ Скучила за Україною, друзями, батьками і котом Морісоном до сліз😭“, - поделилась рэперша.