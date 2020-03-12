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"К карантину готова": Даша Трегубова снялась в кружевном белье

Комментариев: 2
Ведущая "X-фактора" поделилась кадрами из пикантной фотосессии.
"К карантину готова": Даша Трегубова снялась в кружевном белье
"К карантину готова": Даша Трегубова снялась в кружевном белье
instagram.com/dasha.tregubova

Известная украинская актриса, ведущая десятого сезона вокального проекта “X-фактор“ Даша Трегубова поделилась с поклонниками результатами откровенной фотосессии.

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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала два черно-белых кадра, где она позирует в кружевном нижнем белье, черных босоножках и накидке из меха. Судя по указанной геолокации, снимки были сделаны в одном из столичных отелей - Fairmont Grand Hotel Kyiv. Автором фотосессии выступил Артем Гвоздков.

В описании к фотографиям 39-летняя Трегубова заявила, что готова к карантину. Отметим, что в среду, 12 марта, в Киеве ввели карантин из-за коронавируса.

Даша Трегубова снялась в кружевном белье
Даша Трегубова снялась в кружевном белье
скриншот

Даша Трегубова снялась в кружевном белье
Даша Трегубова снялась в кружевном белье
скриншот

Лучшие образы Даши Трегубовой на “Х-факторе“ можно посмотреть здесь.

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Теги: Даша Трегубова
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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БРОКЕР2020    12.03.2020, 11:42
Оценка:  0
БРОКЕР2020
а у меня инстаграмм удалял фотки с, всего лишь, голым торсом... а этой манде разрешили эрофотки выставить
гость  (аноним)  12.03.2020, 11:21
Оценка:  +1
гость
шлюха тупая
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