"К карантину готова": Даша Трегубова снялась в кружевном белье

Ведущая "X-фактора" поделилась кадрами из пикантной фотосессии.

Известная украинская актриса, ведущая десятого сезона вокального проекта “X-фактор“ Даша Трегубова поделилась с поклонниками результатами откровенной фотосессии.

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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала два черно-белых кадра, где она позирует в кружевном нижнем белье, черных босоножках и накидке из меха. Судя по указанной геолокации, снимки были сделаны в одном из столичных отелей - Fairmont Grand Hotel Kyiv. Автором фотосессии выступил Артем Гвоздков.

В описании к фотографиям 39-летняя Трегубова заявила, что готова к карантину. Отметим, что в среду, 12 марта, в Киеве ввели карантин из-за коронавируса.

Даша Трегубова снялась в кружевном белье скриншот

Даша Трегубова снялась в кружевном белье скриншот

Лучшие образы Даши Трегубовой на “Х-факторе“ можно посмотреть здесь.

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