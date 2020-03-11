Слава Каминская запостила видео, где ей вводят наркоз

Солистка "Неангелов" поделилась кадрами на операционном столе.

Известная украинская исполнительница, участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская ошарашила поклонников новой публикацией. На своей странице в Инстаграм 35-летняя знаменитость опубликовала видео, где она запечатлена на операционном столе.

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В ролике можно увидеть, как врач вводит артистку в наркоз. В описании к свежему посту Слава в шутку заявила, что наконец-то в Сети появится подтверждение ее пластических операций, а также порассуждала на тему общего наркоза.

“Ну наконец-то в сети появится подтверждение моего пребывания на операционном столе. Дисклеймер: впечатлительным людям с тонкой душевной организацией просьба видео НЕ СМОТРЕТЬ✌🏼 Наркоз - дело тонкое))) и судя по моей счастливой физиономии, абсолютно не страшное😁, если конечно вы уверены в своём анестезиологе❤️ Всегда хотела посмотреть на себя со стороны. Говорят, что когда человек отходит от наркоза, он настоящий, без социальных масок, как говорится, “быть, а не казаться“. Уснула быстро, проснулась с вопросом «Почему у меня не получается смеяться ?🤣🤦🏽‍♀️ Вот что у человека в голове? Хихоньки да хахоньки 🤣👑“, - поделилась Каминская.

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Певица решила оставить в тайне причину своего пребывания в клинике. Однако предложила фанам несколько забавных вариантов на выбор.

“Диагнозы просьба не придумывать, доктор уже всё поставил до вас. Можете раскрыть тайну золотого ключика, выбрав вариант ответа из перечисленных ниже: 1. Сменила пол (или потолок, пока не определилась). 2. Липосакция (кости тоже жиром смазаны, а я люблю скрипеть). 3. Решила выспаться (качественным глубоким сном). 4. Удалила лишние рёбра, чтобы быть худее Вики 🤣 И тырить вещи у Лауры. 5. Вернула девственность. Жизнь с чистого листа, так сказать👑. 6. Вырывала гланды - старые мне просто надоели. 7. Просто люблю наркоз. 8. Ваш вариант. Отнеситесь к выбору серьезно, наркоз - это не шутки!“, - написала Слава из “НеАнгелов.

Напомним, ранее Слава Каминская стала на защиту бывшей жены рэпера Сереги.

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