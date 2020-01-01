Злата Огневич впервые призналась, кем работала до обретения популярности

Артистка рассказала, как зарабатывала на жизнь до начала вокальной карьеры.

Украинская исполнительница Злата Огневич, которая заняла третье место на “Евровидении 2013“, стала приглашенной гостей шоу “СуперИнтуиции“ на Новом канале.

Читай также: Танец под дождем: Злата Огневич вдохновила пикантными кадрами с Бали

В программе главные герои нового выпуска - Оля Полякова и Олег Винник, должны были отгадать секрет Златы. Во время игры Огневич поделилась несколькими неожиданными фактами из биографии. Так, певица призналась, что до начала музыкальной карьеры она работала в одном из ресторанов родного города Судак.

“Я росла в очень небогатой семье, и когда мне было 14 лет, уже устроилась на работу в ресторан. Это было летом, в моем родном городе Судаке. Но проработала я недолго. Точкой кипения стало то, что пришлось перестирать в холодной воде больше 30 штук забрызганных грязных скатертей. Это было настолько ужасно и отвратительно, что я поняла: надо уходить с этой работы. Это точно не мое, даже как подработка на лето“, – рассказала Злата.

Читай также: “Голос країни-10“: Где и когда смотреть вокальные бои

Кроме того, исполнительница призналась, что с 13 лет подрабатывала по вечерам певицей в ресторанах, а днем трудилась кассиром в пиццерии.

“Я работала певицей в ресторанах с 13 лет. Это были шоу-программы и первые, небольшие, но очень долгожданные деньги, которые зарабатывались нелегким трудом. Днем работала кассиром в аквапарке в пиццерии, а вечером пела. Поэтому до конца лета жила на “успокоительных“. Тогда я дала себе слово, что хоть сколько бы не было работы, всех денег не заработаешь, что нужно себя любить и находить время для отдыха“, – поделилась Огневич.

Напомним, ранее Злата Огневич впервые призналась, какой у нее вес.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.​