Злата Огневич впервые призналась, кем работала до обретения популярности
Украинская исполнительница Злата Огневич, которая заняла третье место на “Евровидении 2013“, стала приглашенной гостей шоу “СуперИнтуиции“ на Новом канале.
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В программе главные герои нового выпуска - Оля Полякова и Олег Винник, должны были отгадать секрет Златы. Во время игры Огневич поделилась несколькими неожиданными фактами из биографии. Так, певица призналась, что до начала музыкальной карьеры она работала в одном из ресторанов родного города Судак.
“Я росла в очень небогатой семье, и когда мне было 14 лет, уже устроилась на работу в ресторан. Это было летом, в моем родном городе Судаке. Но проработала я недолго. Точкой кипения стало то, что пришлось перестирать в холодной воде больше 30 штук забрызганных грязных скатертей. Это было настолько ужасно и отвратительно, что я поняла: надо уходить с этой работы. Это точно не мое, даже как подработка на лето“, – рассказала Злата.
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Кроме того, исполнительница призналась, что с 13 лет подрабатывала по вечерам певицей в ресторанах, а днем трудилась кассиром в пиццерии.
“Я работала певицей в ресторанах с 13 лет. Это были шоу-программы и первые, небольшие, но очень долгожданные деньги, которые зарабатывались нелегким трудом. Днем работала кассиром в аквапарке в пиццерии, а вечером пела. Поэтому до конца лета жила на “успокоительных“. Тогда я дала себе слово, что хоть сколько бы не было работы, всех денег не заработаешь, что нужно себя любить и находить время для отдыха“, – поделилась Огневич.
Напомним, ранее Злата Огневич впервые призналась, какой у нее вес.
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