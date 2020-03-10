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Младший сын Хью Хефнера впервые станет отцом

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Купер Хефнер и Скарлетт Бирн ожидают на появление первенца.
Младший сын Хью Хефнера впервые станет отцом
Младший сын Хью Хефнера впервые станет отцом
instagram.com/cooperhefner

Младший сын основателя журнала Playboy Хью Хефнера, бизнесмен и писатель Купер Хефнер и его жена, актриса Скарлетт Бирн поделились с подписчиками радостной новостью. Супруги скоро впервые станут родителями.

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Так, на своей странице в Инстаграм Купер опубликовал снимок своей возлюбленной с округлившимся животиком. Также наследник Хефнера добавил короткое видео, где он с беременной Скарлетт гуляет по пляжу. В описании к публикации 28-летний бизнесмен сообщил, что он и его супруга ожидают на рождения первенца летом.

“Скарлетт и я были благословлены замечательными новостями, которыми мы рады поделиться. Этим летом мы будем приветствовать нового члена семьи. Двое из нас очень счастливы, поскольку мы ждем прибытия нашего малыша“, - написал Хефнер.

Ранее сообщалось, что актриса Дженна Деван во второй раз стала мамой.

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Теги: Скарлетт Бирн, Купер Хефнер
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Источник: Ivona bigmir)net

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