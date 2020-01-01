Ксения Мишина показала фото с роскошными макияжем и прической .

"На себя не похожа!": Победительница "Танцев со звездами" покорила образом instagram.com/misha.k.ua

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Актриса театра и кино, звезда сериала “Крепостная“ и победительница 9 сезона шоу “Танцы со звездами“ Ксения Мишина не устает удивлять поклонников яркими образами. В Инстаграм звезда выставила фото в нежно-розовом наряде, с ярким макияжем и распущенными волосами, уложенными на одну сторону.

Эффектный образ дополнили крупные серьги и высокие кожаные перчатки. Таким фото Ксения иллюстрировала философский пост о неслучайных событиях в ее жизни.

Вы когда нибудь замечали, что вас запутывают и проверяют ... ситуации?

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Что вот вдруг снова вы слышите те же слова, выражения, моменты ... некая цикличность ...

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Мы зачастую сомневаемся и поддаёмся слабостям ... Повтор ситуаций существует лишь для исправления ошибок и укрепления силы воли ... Лабиринт! Где ты должен найти выход, чтобы быть Абсолютным, Счастливым ..., - написала Мишина.

"На себя не похожа!": Победительница "Танцев со звездами" покорила образом instagram.com/misha.k.ua

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Подписчики оставили множество восторженных комментариев и отметили, что такой образ очень к лицу актрисе:

Вау ти навіть сама на себе не схожа ніби інша людина , тебе міняє цей макіяж він такий і ніжний і в водночас строгий тобі він дуже сильно підходить

ДЕЖАВЮ!!! БОЖЕСТВЕННА !!! ❤️❤️❤️🔥😍

Само совершенство😊🌹

Какая Вы роскошная женщина!!!!

Ооооо, Господии какая вы красивая😍😍😍, - написали в Сети.

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