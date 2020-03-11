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Школьник извинился перед принцем Гарри за то, что поцеловал Меган Маркл

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16-летний школьник отправил принцу Гарри письмо с извинениями за публичный "поцелуй" с Меган Маркл.
Школьник извинился перед принцем Гарри за то, что поцеловал Меган Маркл
Школьник извинился перед принцем Гарри за то, что поцеловал Меган Маркл
Getty images

Совсем недавно супруга принца Гарри Меган Маркл впервые за два месяца прилетела в Великобританию. Герцогиня совершила несколько публичных выходов, в том числе и в компании Елизаветы II и других членов королевской семьи.

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В пятницу, 6 марта, Меган посетила школу в британском городе Дагенем. Во время встречи случился забавный случай. 16-летний школьник Экер Оккойе нарушил королевский протокол. После рукопожатия мальчик публично поцеловал в щеку жену принца Гарри и заявил со сцены, Маркл “действительно красивая“.

А спустя несколько дней стало известно, что Экер Оккойе решил отправить принцу Гарри рукописное письмо с извинениями за то, что поцеловал и обнял его супругу. Об этом сообщает The Sun.

“Гарри, надеюсь, ты не против, что я обнимал твою жену. Я был просто ошеломлен и потрясен, увидев, что она прибыла в мою школу. Было приятно услышать ее речь и выступить перед ней. Она действительно вдохновляет. Я чуть не встретил тебя в прошлом году, когда ты приехал в Восточный Лондон, чтобы открыть Молодежную зону будущего, но меня не было в школе. Я надеюсь встретиться с вами однажды. Удачи в будущем. С уважением, Экер“, - говорится в письме.

Письмо принцу Гарри
Письмо принцу Гарри
thesun.co.uk

Ранее сообщалось, что герцоги Сассексие в последний раз вышли в свет в компании королевской семьи.

 

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Теги: Меган Маркл, принц Гарри
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Источник: Ivona bigmir)net

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