16-летний школьник отправил принцу Гарри письмо с извинениями за публичный "поцелуй" с Меган Маркл.

Школьник извинился перед принцем Гарри за то, что поцеловал Меган Маркл Getty images

Совсем недавно супруга принца Гарри Меган Маркл впервые за два месяца прилетела в Великобританию. Герцогиня совершила несколько публичных выходов, в том числе и в компании Елизаветы II и других членов королевской семьи.

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В пятницу, 6 марта, Меган посетила школу в британском городе Дагенем. Во время встречи случился забавный случай. 16-летний школьник Экер Оккойе нарушил королевский протокол. После рукопожатия мальчик публично поцеловал в щеку жену принца Гарри и заявил со сцены, Маркл “действительно красивая“.

А спустя несколько дней стало известно, что Экер Оккойе решил отправить принцу Гарри рукописное письмо с извинениями за то, что поцеловал и обнял его супругу. Об этом сообщает The Sun.

“Гарри, надеюсь, ты не против, что я обнимал твою жену. Я был просто ошеломлен и потрясен, увидев, что она прибыла в мою школу. Было приятно услышать ее речь и выступить перед ней. Она действительно вдохновляет. Я чуть не встретил тебя в прошлом году, когда ты приехал в Восточный Лондон, чтобы открыть Молодежную зону будущего, но меня не было в школе. Я надеюсь встретиться с вами однажды. Удачи в будущем. С уважением, Экер“, - говорится в письме.

Письмо принцу Гарри thesun.co.uk

Ранее сообщалось, что герцоги Сассексие в последний раз вышли в свет в компании королевской семьи.

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