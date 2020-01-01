Участницам реалити Нового канала "Від пацанки до панянки" показали самые жесткие эпизоды их поведения.

Драки, кровь и разбитые окна: "пацанки" увидели себя со стороны пресс-служба

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Впервые за четыре недели пребывания на проекте девушек вывезли “в люди“. “Пацанок“ отправили на прогулку по торговому центру. Девушки размечтались о шопинге. Но их ждал неприятный сюрприз. В ТРЦ на экране телевизора транслировали нарезку ужасного поведения “пацанок“ в первые недели пребывания на проекте.

– Поначалу нам было смешно, – говорит Вика #Боксерша Алехина. – Потом стало грустно. Ужасно осознавать, с какой агрессией я бью людей. В моменты ярости мне все равно, хотя я реально могу убить человека.

Драки, кровь и разбитые окна: "пацанки" увидели себя со стороны пресс-служба

– И что творила? Я этого всего не помню! – шокирована своим поведением Юля #Бандитка Чигринец. – Знаю, что агрессивная, но не думала, что настолько.

Драки, кровь, маты могли увидеть не только “пацанки“, но и посетители торгового центра.

Драки, кровь и разбитые окна: "пацанки" увидели себя со стороны пресс-служба

– Идея была в том, чтобы девушки увидели себя со стороны и услышали мнение окружающих об их поведении, – говорит психолог реалити Наталия Борисова. – На этом испытании участницы, возможно, впервые осознали и озвучили собственные чувства, которые многие годы живут в их душе и не дают покоя. Моя задача состояла в том, чтобы показать «пацанкам», как важно осознавать эмоции и владеть ими. Как ценно слышать другого человека и не оставаться равнодушным к его чувствам и переживаниям.

Случайные зрители начали поучать девушек. #Бандитка разозлилась и угрожала разбить телевизор, если сейчас же не прекратят трансляцию.

Смогут ли девушки применить полученный опыт – смотрите в понедельник, 16 марта, в 19:00 на Новом канале в реалити “Від пацанки до панянки“.

Ранее мы писали, что Юля Чигринец показала детские фото.

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