Редкое фото: Виктория Бекхэм показала кадр с родителями и сестрой

Британский дизайнер Виктория Бекхэм запостила семейный снимок по случаю дня рождения мамы.

Известный британский дизайнер, бывшая солистка группы Spice Girls и супруга футболиста Дэвида Бекхэма, Виктория Бекхэм поделилась редким семейным фото.

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На своей странице в Инстаграм 45-летняя знаменитость опубликовала снимок, где она позирует за праздничным столом со своими родителями - Жаклин и Энтони Адамсами, и сестрой Луизой. Кадр Виктория обнародовала по случаю дня рождения мамы.

“С днем ​​рождения самую удивительную маму и лучшую подругу. Мы все любим тебя больше, чем ты когда-либо мог знать. Надеюсь, у тебя самый лучший день. Целую“, - подписала фото Бекхэм.

Виктория Бекхэм с родителями и сестрой скриншот

Напомним, ранее Виктория и Дэвид Бекхэм показали архивное видео 20-летней давности.

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