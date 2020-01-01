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Редкое фото: Виктория Бекхэм показала кадр с родителями и сестрой

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Британский дизайнер Виктория Бекхэм запостила семейный снимок по случаю дня рождения мамы.
Редкое фото: Виктория Бекхэм показала кадр с родителями и сестрой
Редкое фото: Виктория Бекхэм показала кадр с родителями и сестрой
Getty images

Известный британский дизайнер, бывшая солистка группы Spice Girls и супруга футболиста Дэвида Бекхэма, Виктория Бекхэм поделилась редким семейным фото.

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На своей странице в Инстаграм 45-летняя знаменитость опубликовала снимок, где она позирует за праздничным столом со своими родителями - Жаклин и Энтони Адамсами, и сестрой Луизой. Кадр Виктория обнародовала по случаю дня рождения мамы.

“С днем ​​рождения самую удивительную маму и лучшую подругу. Мы все любим тебя больше, чем ты когда-либо мог знать. Надеюсь, у тебя самый лучший день. Целую“, - подписала фото Бекхэм.

Виктория Бекхэм с родителями и сестрой
Виктория Бекхэм с родителями и сестрой
скриншот

Напомним, ранее Виктория и Дэвид Бекхэм показали архивное видео 20-летней давности.

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Теги: Виктория Бекхэм
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Источник: Ivona bigmir)net

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