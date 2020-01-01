Редкое фото: Виктория Бекхэм показала кадр с родителями и сестрой
Известный британский дизайнер, бывшая солистка группы Spice Girls и супруга футболиста Дэвида Бекхэма, Виктория Бекхэм поделилась редким семейным фото.
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На своей странице в Инстаграм 45-летняя знаменитость опубликовала снимок, где она позирует за праздничным столом со своими родителями - Жаклин и Энтони Адамсами, и сестрой Луизой. Кадр Виктория обнародовала по случаю дня рождения мамы.
“С днем рождения самую удивительную маму и лучшую подругу. Мы все любим тебя больше, чем ты когда-либо мог знать. Надеюсь, у тебя самый лучший день. Целую“, - подписала фото Бекхэм.
Напомним, ранее Виктория и Дэвид Бекхэм показали архивное видео 20-летней давности.
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