Хореограф Влад Яма вместе с супругой позировали в эко-шубах.

"Кто из нас модный?": Влад Яма устроил батл с женой Лилианой instagram.com/vladyama_official

Известный украинский хореограф и судья проекта “Танцы со звездами“ Влад Яма поделился с поклонниками очередным снимком с отдыха Майами.

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Так, на этот раз 37-летний артист опубликовал в Инстаграм коллаж из двух фото. На первом кадре Влад позирует в белой шубе, кепке и серых кроссовках. А на втором снимке запечатлена супруга Ямы Лилиана. Она одета в леопардовую шубу, красную спортивную кофту и черные босоножки. Оба фото сделаны в магазине.

В описании к коллажу танцор в шутку заявил, что в Майами все так одеваются. И предложил подписчикам выбрать, кто более модный - он или его жена.

“На Майамщині так вбираються🔥 Але хто з нас більш модний, я чи @liliya_yama ?.. 1 чи 2? Пишіть в коментарях!..🤩“, - написал Влад.

Влад Яма с женой Лилианой скриншот

Пользователи в Сети принялись активно голосовать в забавном опросе.

Ну конечно же 2 леопард как всегда в моде🙈 лакшери😉

Ви обое круті👍👍😎

Складний вибір😂 Якщо чесно, ви обоє наймодніші👍😂 Але акщо серйозно,то 1😂

2😂😂😂 однозначно 😉

Влад крутяк! Вне конкуренции! Однозначно! ✌️

У вас обох неймовірний смак😂

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