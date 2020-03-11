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"Кто из нас модный?": Влад Яма устроил батл с женой Лилианой

Комментариев: 1
Хореограф Влад Яма вместе с супругой позировали в эко-шубах.
"Кто из нас модный?": Влад Яма устроил батл с женой Лилианой
"Кто из нас модный?": Влад Яма устроил батл с женой Лилианой
instagram.com/vladyama_official

Известный украинский хореограф и судья проекта “Танцы со звездами“ Влад Яма поделился с поклонниками очередным снимком с отдыха Майами.

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Так, на этот раз 37-летний артист опубликовал в Инстаграм коллаж из двух фото. На первом кадре Влад позирует в белой шубе, кепке и серых кроссовках. А на втором снимке запечатлена супруга Ямы Лилиана. Она одета в леопардовую шубу, красную спортивную кофту и черные босоножки. Оба фото сделаны в магазине.

В описании к коллажу танцор в шутку заявил, что в Майами все так одеваются. И предложил подписчикам выбрать, кто более модный - он или его жена.

“На Майамщині так вбираються🔥 Але хто з нас більш модний, я чи @liliya_yama ?.. 1 чи 2? Пишіть в коментарях!..🤩“, - написал Влад.

Влад Яма с женой Лилианой
Влад Яма с женой Лилианой
скриншот

Пользователи в Сети принялись активно голосовать в забавном опросе.

  • Ну конечно же 2 леопард как всегда в моде🙈 лакшери😉
  • Ви обое круті👍👍😎
  • Складний вибір😂 Якщо чесно, ви обоє наймодніші👍😂 Але акщо серйозно,то 1😂
  • 2😂😂😂 однозначно 😉
  • Влад крутяк! Вне конкуренции! Однозначно! ✌️
  • У вас обох неймовірний смак😂

Ранее Влад Яма показал редкое фото с сыном Леоном.

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Теги: Влад Яма
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  11.03.2020, 11:25
Оценка:  0
гость
В меха ? Они тупые времена года не понимают. Яма чмo.
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