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Снежана и Сергей Бабкины рассказали о состоянии сына, попавшего в реанимацию

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Звездные родители показали фото 13-летнего Артура после реанимации.
Снежана и Сергей Бабкины рассказали о состоянии сына, попавшего в реанимацию
Снежана и Сергей Бабкины рассказали о состоянии сына, попавшего в реанимацию
instagram.com/babkin_official

В среду, 4 марта, известная танцовщица и актриса, супруга музыканта Сергея Бабкина, Снежана Бабкина сообщила фанам, что ее старший сын Артур попал в реанимацию с воспалением легких.

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А спустя неделю, 10 марта, звездные родители поделились хорошей новостью о состоянии 13-летнего мальчика. На своих страницах в Инстаграм Бабкины опубликовали новые фото сына из больницы и рассказали, что Артура перевели в стационар.

“Сейчас нас переводят из реанимации в стационар! Артусику уже намного лучше! Спасибо Вам за поддержку и миллион добрых сообщений🙏🏻“, - написала Снежана.

Сын Бабкиных в больнице
Сын Бабкиных в больнице
скриншот

“Артуру Сергеевичу уже настолько хорошо, что сегодня он переходит в стационар. Я счастлив. Волшебный день. Бесконечная благодарность врачам и всему медицинскому персоналу ОДБК N1. Невероятно светлые и заботливые люди. И, конечно же, благодарю вас друзья за поддержку и добрые слова. Будьте здоровенькие!) Счастья вам!)“, - сообщил Сергей Бабкин.

Сын Бабкиных в больнице
Сын Бабкиных в больнице
скриншот

Ранее сообщалось, что Снежана Бабкина показала подросшого сына Елисея.

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Теги: Снежана Бабкина, Сергей Бабкин
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Источник: Ivona bigmir)net

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