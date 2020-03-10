Артист показал в Сети свою подтанцовку - и нарвался на комплименты.

Огонь: Пономарев покорил Сеть фото с двумя эффектными красотками в мини instagram.com/ponomaryovoleksandr

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Певец Александр Пономарев, который недавно спел дуэтом с артистом Олегом Винником его хит “Вовчиця“, удивил поклонников новым фото. В Инстаграм исполнитель добавила снимок, на котором позирует с двумя эффектными красотками в коротких нарядах и ботфортах. У спутниц Пономарева разный цвет волос, но они одинаково уложены и завиты.

В описании к фото артист напомнил, что сейчас продолжается его концертный тур, из чего можно сделать вывод, что девушки с фото - подтанцовка или бэквокалистки Александра.

Огонь: Пономарев покорил Сеть фото с двумя эффектными красотками в мини instagram.com/ponomaryovoleksandr

Поклонники артиста назвали снимок “огненным“ и пошутили, что такую популярность у женщин Пономарев приобрел благодаря песне Винника.

Ооооо....вот это уже огонь😂😂😂блондинка,шатенка . ..а где брюнетка?😂фотку Ши не показывайте,а то она вам устроит вырванные годы😂😊😊

Саша ,ти куди за дівчатами сховався?

Девушки на подпевке будут или на подтанцовке?

Вовчиці підтягнулися ?)😉😎

👏👏👏👏👏👏👏🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥, - написали в Сети.

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