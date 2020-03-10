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Огонь: Пономарев покорил Сеть фото с двумя эффектными красотками в мини

Комментариев: 1
Артист показал в Сети свою подтанцовку - и нарвался на комплименты.

Огонь: Пономарев покорил Сеть фото с двумя эффектными красотками в мини
Огонь: Пономарев покорил Сеть фото с двумя эффектными красотками в мини
instagram.com/ponomaryovoleksandr

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Певец Александр Пономарев, который недавно спел дуэтом с артистом Олегом Винником его хит “Вовчиця“, удивил поклонников новым фото. В Инстаграм исполнитель добавила снимок, на котором позирует с двумя эффектными красотками в коротких нарядах и ботфортах. У спутниц Пономарева разный цвет волос, но они одинаково уложены и завиты.

В описании к фото артист напомнил, что сейчас продолжается его концертный тур, из чего можно сделать вывод, что девушки с фото - подтанцовка или бэквокалистки Александра.

Огонь: Пономарев покорил Сеть фото с двумя эффектными красотками в мини
Огонь: Пономарев покорил Сеть фото с двумя эффектными красотками в мини
instagram.com/ponomaryovoleksandr

Поклонники артиста назвали снимок “огненным“ и пошутили, что такую популярность у женщин Пономарев приобрел благодаря песне Винника.

  • Ооооо....вот это уже огонь😂😂😂блондинка,шатенка . ..а где брюнетка?😂фотку Ши не показывайте,а то она вам устроит вырванные годы😂😊😊
  • Саша ,ти куди за дівчатами сховався?
  • Девушки на подпевке будут или на подтанцовке?
  • Вовчиці підтягнулися ?)😉😎
  • 👏👏👏👏👏👏👏🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥, - написали в Сети.

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Теги: Александр Пономарев, наряды звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  10.03.2020, 19:35
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гость
У этого борова лет как десять уже не стоит.
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