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"Найди 10 отличий": TARABAROVA показала детский снимок

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Певица Светлана Тарабарова показала, как выглядела в детстве.
"Найди 10 отличий": TARABAROVA показала детский снимок
"Найди 10 отличий": TARABAROVA показала детский снимок
instagram.com/tarabarova

Известная украинская исполнительница, бывшая солистка “REAL O“ и участница “Фабрики звезд 2“ Светлана Тарабарова (TARABAROVA) поделилась с поклонниками архивным снимком.

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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала два кадра, один из них сделан несколько месяцев назад, а второй снимок снят еще во времена детского сада. Так, на первом фото певица сидит у окна в пышном белом платье и показывает язык. На следующем фото еще маленькая Тарабарова запечатлена в новогоднем костюме и, как на предыдущем снимке, показывает язык.

В описании к публикации Светлана решила узнать у подписчиков, верят ли они в то, что люди меняются с годами. “Знайди 10 відмінностей 😌 P.s.: гадаєте люди здатні змінитися?“,- написала знаменитость.

TARABAROVA
TARABAROVA
скриншот

TARABAROVA в детстве
TARABAROVA в детстве
скриншот

Пользователи Сети принялись активно комментировать новый пост Тарабаровой.

  • Відміність хіба що в роках)😊
  • Люди змінюються, хоч це може бути й не помітно
  • Дощика нема😂😂😂
  • Язык длиннее🤪😂
  • Светочка, ты с тех пор не изменилась )))
  • Обожаю такие детские фото !!!! Они такие трогательные и наивные ))) просто в душу проникают ))))👍😍
  • Маленький Iван дуже схожий на мамусю в дитинствi

Ранее TARABAROVA показала, как выглядела в студенческие годы.

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Теги: TARABAROVA
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Источник: Ivona bigmir)net

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