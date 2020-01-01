"Найди 10 отличий": TARABAROVA показала детский снимок
Известная украинская исполнительница, бывшая солистка “REAL O“ и участница “Фабрики звезд 2“ Светлана Тарабарова (TARABAROVA) поделилась с поклонниками архивным снимком.
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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала два кадра, один из них сделан несколько месяцев назад, а второй снимок снят еще во времена детского сада. Так, на первом фото певица сидит у окна в пышном белом платье и показывает язык. На следующем фото еще маленькая Тарабарова запечатлена в новогоднем костюме и, как на предыдущем снимке, показывает язык.
В описании к публикации Светлана решила узнать у подписчиков, верят ли они в то, что люди меняются с годами. “Знайди 10 відмінностей 😌 P.s.: гадаєте люди здатні змінитися?“,- написала знаменитость.
Пользователи Сети принялись активно комментировать новый пост Тарабаровой.
- Відміність хіба що в роках)😊
- Люди змінюються, хоч це може бути й не помітно
- Дощика нема😂😂😂
- Язык длиннее🤪😂
- Светочка, ты с тех пор не изменилась )))
- Обожаю такие детские фото !!!! Они такие трогательные и наивные ))) просто в душу проникают ))))👍😍
- Маленький Iван дуже схожий на мамусю в дитинствi
Ранее TARABAROVA показала, как выглядела в студенческие годы.
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