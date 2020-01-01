"Найди 10 отличий": TARABAROVA показала детский снимок

Певица Светлана Тарабарова показала, как выглядела в детстве.

Известная украинская исполнительница, бывшая солистка “REAL O“ и участница “Фабрики звезд 2“ Светлана Тарабарова (TARABAROVA) поделилась с поклонниками архивным снимком.

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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала два кадра, один из них сделан несколько месяцев назад, а второй снимок снят еще во времена детского сада. Так, на первом фото певица сидит у окна в пышном белом платье и показывает язык. На следующем фото еще маленькая Тарабарова запечатлена в новогоднем костюме и, как на предыдущем снимке, показывает язык.

В описании к публикации Светлана решила узнать у подписчиков, верят ли они в то, что люди меняются с годами. “Знайди 10 відмінностей 😌 P.s.: гадаєте люди здатні змінитися?“,- написала знаменитость.

TARABAROVA скриншот

TARABAROVA в детстве скриншот

Пользователи Сети принялись активно комментировать новый пост Тарабаровой.

Відміність хіба що в роках)😊

Люди змінюються, хоч це може бути й не помітно

Дощика нема😂😂😂

Язык длиннее🤪😂

Светочка, ты с тех пор не изменилась )))

Обожаю такие детские фото !!!! Они такие трогательные и наивные ))) просто в душу проникают ))))👍😍

Маленький Iван дуже схожий на мамусю в дитинствi

Ранее TARABAROVA показала, как выглядела в студенческие годы.

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