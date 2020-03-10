Артистка запостила фото в откровенном сценическом наряде, в котором снималась в клипе "Новый Рим".

Удачный ракурс: Лобода поразила фигурой на новых фото instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода, которая на днях презентовала видеоработу на трек “Новый Рим“, показала эффектный костюм, в котором появлялась в клипе. Фото звезда выставила в Инстаграм. На них она появляется в золотистом асимметричном боди и ярко-синих полусапожках на шпильке. Ракурс выбран так, что ноги артистки кажутся непропорционально длинными.

В описании к фото Ло напомнила, что начинает концертный тур по Германии, и написала даты выступлений.

Удачный ракурс: Лобода поразила фигурой на новых фото instagram.com/lobodaofficial

Удачный ракурс: Лобода поразила фигурой на новых фото instagram.com/lobodaofficial

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Подписчики похвалили фото, а также сострили, что главное в снимках - это правильно подобранный ракурс.

К слову, чуть раньше Лобода опубликовала в Сети кадры, не вошедшие в клип, на которых выполняет сложные акробатические трюки в уже упомянутом боди.

Ранее мы писали, что альбом Лободы стал платиновым.

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