Удачный ракурс: Лобода поразила фигурой на новых фото
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Певица Светлана Лобода, которая на днях презентовала видеоработу на трек “Новый Рим“, показала эффектный костюм, в котором появлялась в клипе. Фото звезда выставила в Инстаграм. На них она появляется в золотистом асимметричном боди и ярко-синих полусапожках на шпильке. Ракурс выбран так, что ноги артистки кажутся непропорционально длинными.
В описании к фото Ло напомнила, что начинает концертный тур по Германии, и написала даты выступлений.
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Подписчики похвалили фото, а также сострили, что главное в снимках - это правильно подобранный ракурс.
К слову, чуть раньше Лобода опубликовала в Сети кадры, не вошедшие в клип, на которых выполняет сложные акробатические трюки в уже упомянутом боди.
только что на официальном канале ютьюба появилась полна версия MakingOf клипа #НовыйРим 🔥 как Алан подвесил Светика на трос-резинку и требовал 3 часа без остановки прыгать вверх вниз , при этом делать акробатические «разножки» .... и не только ....🤪 ССЫЛКА В ШАПКЕ 👆👆👆👆👆 @alanbadoev @denis_stulnikov #НОВЫЙРИМ #makingof #наyoutube😝
Ранее мы писали, что альбом Лободы стал платиновым.
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