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Удачный ракурс: Лобода поразила фигурой на новых фото

Комментариев: 1
Артистка запостила фото в откровенном сценическом наряде, в котором снималась в клипе "Новый Рим".

Удачный ракурс: Лобода поразила фигурой на новых фото
Удачный ракурс: Лобода поразила фигурой на новых фото
instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода, которая на днях презентовала видеоработу на трек “Новый Рим“, показала эффектный костюм, в котором появлялась в клипе. Фото звезда выставила в Инстаграм. На них она появляется в золотистом асимметричном боди и ярко-синих полусапожках на шпильке. Ракурс выбран так, что ноги артистки кажутся непропорционально длинными.

В описании к фото Ло напомнила, что начинает концертный тур по Германии, и написала даты выступлений.

Удачный ракурс: Лобода поразила фигурой на новых фото
Удачный ракурс: Лобода поразила фигурой на новых фото
instagram.com/lobodaofficial

Удачный ракурс: Лобода поразила фигурой на новых фото
Удачный ракурс: Лобода поразила фигурой на новых фото
instagram.com/lobodaofficial

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Подписчики похвалили фото, а также сострили, что главное в снимках - это правильно подобранный ракурс.

К слову, чуть раньше Лобода опубликовала в Сети кадры, не вошедшие в клип, на которых выполняет сложные акробатические трюки в уже упомянутом боди.

Ранее мы писали, что альбом Лободы стал платиновым. 

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Теги: Светлана Лобода, ноги звезд, ракурс
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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