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Откровенно и красиво: Тина Кароль поразила снимками с концерта

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Артистка выставила фото из Одессы - на концерте она показала откровенные номера .

Откровенно и красиво: Тина Кароль поразила снимками с концерта
Откровенно и красиво: Тина Кароль поразила снимками с концерта
instagram.com/tina_karol

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Украинская певица, тренер “Голоса страны“ Тина Кароль не устает удивлять поклонников многогранностью своего образа. Так, неизменно элегантная и стильная, но порой подчеркнуто скромная звезда - на концерте превращается в настоящий взрыв эмоций и сексуальной энергии. В Инстаграм Кароль добавила фото с недавнего выступления в Одессе, которые прекрасно это иллюстрируют.

В кадре артистка появляется в прозрачных нарядах, принимая пикантные позы. На фото видно, что часть номеров Тины были  ну прямо таки "огненными" - артистку кружили на руках, она танцевала у шеста и даже исполняла танец на кровати.

Одесса, вы - ❤️, - написала Кароль.

Откровенно и красиво: Тина Кароль поразила снимками с концерта
Откровенно и красиво: Тина Кароль поразила снимками с концерта
instagram.com/tina_karol

Откровенно и красиво: Тина Кароль поразила снимками с концерта
Откровенно и красиво: Тина Кароль поразила снимками с концерта
instagram.com/tina_karol

Откровенно и красиво: Тина Кароль поразила снимками с концерта
Откровенно и красиво: Тина Кароль поразила снимками с концерта
instagram.com/tina_karol

Откровенно и красиво: Тина Кароль поразила снимками с концерта
Откровенно и красиво: Тина Кароль поразила снимками с концерта
instagram.com/tina_karol

Откровенно и красиво: Тина Кароль поразила снимками с концерта
Откровенно и красиво: Тина Кароль поразила снимками с концерта
instagram.com/tina_karol

Откровенно и красиво: Тина Кароль поразила снимками с концерта
Откровенно и красиво: Тина Кароль поразила снимками с концерта
instagram.com/tina_karol

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Подписчики пришли в восторг от фото Тины и отметили, что такой ее образ им нравится больше, чем “скромный“ на “Голосе“.

  • Тина - два разных человека. На голосе и на концертах. На голосе сдерживается, а тут раскрывается😍🔥
  • Так вот, что значит “повертеть королевой“❤️
  • Боже, какие ноги🤤🤤😻
  • Тина,превосходна😍♥️
  • Какая же вы невероятная 😍
  • Какая же она ❤️😍😍🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Тина Кароль поразила откровенными фото.

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Теги: тина кароль, концерт, откровенные наряды звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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