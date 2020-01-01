Откровенно и красиво: Тина Кароль поразила снимками с концерта
Читай также: Голос країни-10: Кто победил в вокальных боях
Украинская певица, тренер “Голоса страны“ Тина Кароль не устает удивлять поклонников многогранностью своего образа. Так, неизменно элегантная и стильная, но порой подчеркнуто скромная звезда - на концерте превращается в настоящий взрыв эмоций и сексуальной энергии. В Инстаграм Кароль добавила фото с недавнего выступления в Одессе, которые прекрасно это иллюстрируют.
В кадре артистка появляется в прозрачных нарядах, принимая пикантные позы. На фото видно, что часть номеров Тины были ну прямо таки "огненными" - артистку кружили на руках, она танцевала у шеста и даже исполняла танец на кровати.
Одесса, вы - ❤️, - написала Кароль.
Читай также: Лечу к сыночку: Кароль показала, как защищается от коронавируса
Подписчики пришли в восторг от фото Тины и отметили, что такой ее образ им нравится больше, чем “скромный“ на “Голосе“.
- Тина - два разных человека. На голосе и на концертах. На голосе сдерживается, а тут раскрывается😍🔥
- Так вот, что значит “повертеть королевой“❤️
- Боже, какие ноги🤤🤤😻
- Тина,превосходна😍♥️
- Какая же вы невероятная 😍
- Какая же она ❤️😍😍🔥, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Тина Кароль поразила откровенными фото.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил