Вера Кекелия показала эффектный кадр с беременным животиком

Звезда "Женского квартала" снялась в "беременной" фотосессии.

Украинская певица и актриса “Женского квартала“ Вера Кекелия, которая 25 февраля сообщила, что вскоре станет мамой, поделилась очередным эффектным кадром из “беременной“ фотосессии.

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Так, на своей странице в Инстаграм 33-летняя артистка опубликовала черно-белый снимок, где она продемонстрировала округлившийся живот в обтягивающем черно-платье. На фото Вера стоит на коленях. Одной рукой она оперлась о пол, а другой - прикоснулась к своим губам. Автором кадра выступила фотограф Юлия Лузина.

Вера Кекелия скриншот

Поклонники Кекелии поздравили ее с первой беременностью и осыпали комплиментами в комментариях.

Очень нежно и чувственно☀️

Шикарная😍 хотя, вернее сейчас сказать шикарные❤️

Такая чувственность и нежность. 💞 Обволакавает и завораживает 💚

Супер фото, как Изящно и стильно!!!🥰👍😘

Какая красивая беременяшка 👑🔥

Безумно красивая женщина!!!❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍

Какая красивая фигура👌

Какие изгибы 😍😍😍

Класс, поздравляю ❤️

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