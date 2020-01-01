Вера Кекелия показала эффектный кадр с беременным животиком
Украинская певица и актриса “Женского квартала“ Вера Кекелия, которая 25 февраля сообщила, что вскоре станет мамой, поделилась очередным эффектным кадром из “беременной“ фотосессии.
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Так, на своей странице в Инстаграм 33-летняя артистка опубликовала черно-белый снимок, где она продемонстрировала округлившийся живот в обтягивающем черно-платье. На фото Вера стоит на коленях. Одной рукой она оперлась о пол, а другой - прикоснулась к своим губам. Автором кадра выступила фотограф Юлия Лузина.
Поклонники Кекелии поздравили ее с первой беременностью и осыпали комплиментами в комментариях.
- Очень нежно и чувственно☀️
- Шикарная😍 хотя, вернее сейчас сказать шикарные❤️
- Такая чувственность и нежность. 💞 Обволакавает и завораживает 💚
- Супер фото, как Изящно и стильно!!!🥰👍😘
- Какая красивая беременяшка 👑🔥
- Безумно красивая женщина!!!❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍
- Какая красивая фигура👌
- Какие изгибы 😍😍😍
- Класс, поздравляю ❤️
Напомним, ранее Вера Кекелия рассекретила срок беременности.
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