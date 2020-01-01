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Вера Кекелия показала эффектный кадр с беременным животиком

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Звезда "Женского квартала" снялась в "беременной" фотосессии.
Вера Кекелия показала эффектный кадр с беременным животиком
Вера Кекелия показала эффектный кадр с беременным животиком
instagram.com/kekeliavera

Украинская певица и актриса “Женского квартала“ Вера Кекелия, которая 25 февраля сообщила, что вскоре станет мамой, поделилась очередным эффектным кадром из “беременной“ фотосессии.

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Так, на своей странице в Инстаграм 33-летняя артистка опубликовала черно-белый снимок, где она продемонстрировала округлившийся живот в обтягивающем черно-платье. На фото Вера стоит на коленях. Одной рукой она оперлась о пол, а другой - прикоснулась к своим губам. Автором кадра выступила фотограф Юлия Лузина.

Вера Кекелия
Вера Кекелия
скриншот

Поклонники Кекелии поздравили ее с первой беременностью и осыпали комплиментами в комментариях.

  • Очень нежно и чувственно☀️
  • Шикарная😍 хотя, вернее сейчас сказать шикарные❤️
  • Такая чувственность и нежность. 💞 Обволакавает и завораживает 💚
  • Супер фото, как Изящно и стильно!!!🥰👍😘
  • Какая красивая беременяшка 👑🔥
  • Безумно красивая женщина!!!❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍
  • Какая красивая фигура👌
  • Какие изгибы 😍😍😍
  • Класс, поздравляю ❤️
Напомним, ранее Вера Кекелия рассекретила срок беременности.

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Теги: Вера Кекелия
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Источник: Ivona bigmir)net

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