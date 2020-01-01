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Очень горячо: Деми Роуз позировала в прозрачном купальнике

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Модель показала очень откровенный look в леопардовом монокини.

Очень горячо: Деми Роуз позировала в прозрачном купальнике
Очень горячо: Деми Роуз позировала в прозрачном купальнике
instagram.com/xxdemirosemawbyfanxx

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Британская модель Деми Роуз наконец разблокировала свой аккаунт в Инстаграм - и продолжает радовать подписчиков яркими фото. Сегодня девушка добавила снимок в очень откровенном полупрозрачном купальнике. Леопардовое монокини, в котором снялась Деми, приоткрывает зрителям почти всю аппетитную фигуру модели.

Еще одной “фишкой“ пляжного наряда стали очень высокие вырезы на бедрах - из-за чего формы Деми кажутся еще более рельефными. Судя по геолокации красотка сейчас находится во Флориде (США).

Очень горячо: Деми Роуз позировала в прозрачном купальнике
Очень горячо: Деми Роуз позировала в прозрачном купальнике
instagram.com/xxdemirosemawbyfanxx

Ранее мы писали, что Деми Роуз снялась нагишом на пляже. 

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Теги: Деми Роуз, фото в купальнике
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Источник: IVONА bigmir)net

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