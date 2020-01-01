Стильнющая: Каменских покорила Сеть в дерзком образе
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Певица Настя Каменских не устает поражать поклонников своим ярким стилем в одежде. В Инстаграм артистка добавила серию фото, на которых позирует в весьма оригинальном наряде. Настя примерила коротенький черный топ и широкие брюки в тон, а дополнила образ куртка цвета хаки с лаковой отделкой. Изюминкой аутфита стали цепи, свисающие на талии звезды. К слову, на фото видно, что Каменских изрядно похудела - ее животик идеально плоский.
Пристрастие к моде😈, - написала Каменских.
За час в Сети фото собрали более 50 тыс. лайков.
Ранее мы писали, что Настя Каменских поразила новым образом.
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