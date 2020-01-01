Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Героиня "Від пацанки до панянки" пожертвовала своим участием на проекте ради другой ученицы

Спецтема: ТВ и телешоу
Комментариев: 0
На четвертой неделе из реалити Нового канала добровольно ушла Сабина Шейко.
Героиня "Від пацанки до панянки" пожертвовала своим участием на проекте
Героиня "Від пацанки до панянки" пожертвовала своим участием на проекте
пресс-служба

Читай также: Участница “Топ-модели по-украински“ научила “пацанок“ депиляции

20-летняя «пацанка» из Харьковской области спровоцировала вокруг себя множество интриг. Сначала она утверждала, что является бойцом без правил, и неоднократно видела, как умирают люди. Но впоследствии выяснилось, что ее бойцовские навыки непрофессиональные, и вообще она многое скрывает.

Героиня
Героиня "Від пацанки до панянки" пожертвовала своим участием на проекте
пресс-служба

Ложь Сабины Шейко настроила других участниц «Від пацанки до панянки» против нее, особенно Юлию Чигринец. На четвертой неделе последняя только и делала, что цеплялась к Сабине, и несколько раз даже ее ударила. За это стала худшей ученицей недели. Но именно #Бандитку захотела спасти Сабина, и решила добровольно покинуть проект.

– Мне не безразличен этот человек, – заявила уже бывшая участница «Від пацанки до панянки». – И я решила дать ей шанс. Надеюсь, потом, когда она будет смотреть выпуски, поймет свои ошибки. Поймет, что нельзя отталкивать людей, которым она хоть немного дорога. Я желаю Юлии счастья и победы.

Героиня
Героиня "Від пацанки до панянки" пожертвовала своим участием на проекте
пресс-служба

Такого благородства другие «пацанки» не оценили, по-своему истолковав решение Сабины.

– Она приняла неправильное решение, о чем потом сильно пожалеет, – говорит героиня реалити Нового канала Виктория #Боксерша Алехина. – Сабина хотела, чтобы ее похвалили. Она не понимает, что здесь всем все равно. Каждая думает только о себе.

– Это бессмысленно, что Сабина ушла вместо меня, – убеждена Юлия #Бандитка Чигринец. – Она это сделала, потому что в Школе леди с ней никто не общался, кроме Алехиной.

Удастся ли Сабине Шейко самостоятельно наладить свою жизнь, узнаете в конце проекта. А новые выпуски реалити «Від пацанки до панянки» – по понедельникам в 19:00 на Новом канале!

Ранее мы писали, что Юлия Чигринец показала детские фото.

Поделись:
Теги: новый канал, Від пацанки до панянки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь