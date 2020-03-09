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Невероятная: Звезда сериала "Школа" засветилась на ТВ в пикантном наряде

Комментариев: 2
Мария Контраденко пришла на "Голос" в полупрозрачном платье-ночнушке .

Невероятная: Звезда сериала
Невероятная: Звезда сериала "Школа" засветилась на ТВ в пикантном наряде
instagram.com/marichka.official/

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Звезда молодежного сериала “Школа“ 20-летняя Мария Кондратенко, которая стала участницей юбилейного сезона талант-шоу “Голос країни“, появилась на сцене в пикантном наряде. Для “Вокальных боев“ в проекте Маша выбрала полупрозрачное синее платье рубашечного типа. Фото в ярком сценическом наряде Маша запостила в Инстаграм.

Также Маша поинтересовались у подписчиков, будут ли они и дальше болеть за нее в “Голосе“, когда она оказалась на “запасном“ месте в команде MONATIK - тренер “украл“ Марию после того, как она проиграла своему партнеру, и оставил в проекте. К слову, по правилам “Голоса“, если Монатик совершит еще одну “кражу“ - то Маша покинет проект.

Это настолько волнительный этап, вы себе представить не можете! Я так благодарна @realpotap @kamenskux за выбор песни, за поддержку и за все, что вы для нас сделали ❤️А тебе @yerlan_baybazarov большое Спасибо за веру, за то, что мы были не по отдельности, а вместе!🙏🏻 😇
Кто смотрел? Как думаете, останусь ли я в проекте?🙏🏻, - написала Маша.

Невероятная: Звезда сериала
Невероятная: Звезда сериала "Школа" засветилась на ТВ в пикантном наряде
instagram.com/marichka.official/

Подписчики похвалили выступление девушки и отметили, что она очень похорошела.

Ранее мы писали, кто остался в проекте “Голос“ после вокальных боев.

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Теги: сериал школа, Голос Країни, участники Голос країни
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  09.03.2020, 18:05
Оценка:  0
pусский
Эта сучка просится в Россию!
Путин-Xyйло    09.03.2020, 17:41
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Шо ни пи3да, - то звИзда
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