Мария Контраденко пришла на "Голос" в полупрозрачном платье-ночнушке .

Невероятная: Звезда сериала "Школа" засветилась на ТВ в пикантном наряде instagram.com/marichka.official/

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Звезда молодежного сериала “Школа“ 20-летняя Мария Кондратенко, которая стала участницей юбилейного сезона талант-шоу “Голос країни“, появилась на сцене в пикантном наряде. Для “Вокальных боев“ в проекте Маша выбрала полупрозрачное синее платье рубашечного типа. Фото в ярком сценическом наряде Маша запостила в Инстаграм.

Также Маша поинтересовались у подписчиков, будут ли они и дальше болеть за нее в “Голосе“, когда она оказалась на “запасном“ месте в команде MONATIK - тренер “украл“ Марию после того, как она проиграла своему партнеру, и оставил в проекте. К слову, по правилам “Голоса“, если Монатик совершит еще одну “кражу“ - то Маша покинет проект.

Это настолько волнительный этап, вы себе представить не можете! Я так благодарна @realpotap @kamenskux за выбор песни, за поддержку и за все, что вы для нас сделали ❤️А тебе @yerlan_baybazarov большое Спасибо за веру, за то, что мы были не по отдельности, а вместе!🙏🏻 😇

Кто смотрел? Как думаете, останусь ли я в проекте?🙏🏻, - написала Маша.

Невероятная: Звезда сериала "Школа" засветилась на ТВ в пикантном наряде instagram.com/marichka.official/

Подписчики похвалили выступление девушки и отметили, что она очень похорошела.

Ранее мы писали, кто остался в проекте “Голос“ после вокальных боев.

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