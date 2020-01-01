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"Настроение - ракета": Анита Луценко ошеломила сексуальным образом

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Звездная тренер показала фото в полупрозрачном платье с корсетным верхом.

"Настроение - ракета": Анита Луценко ошеломила сексуальным образом
instagram.com/anitasporty

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Ведущая программы “Зважені і щасливі“, тренер Анита Луценко засветилась в неожиданном образе. Спортсменка, которая обычно предпочитает кежуал-наряды, продемонстрировала соблазнительный look в черном приталенном платье с прозрачной вставкой и корсетным верхом. Наряд дополнил лаковый пояс с пряжкой. 

Фото знаменитость выставила в Инстаграм, отметив, что у нее зажигательное настроение. Очевидно, такое яркое фото сделал Аните муж, поскольку в описании к нему, знаменитость отметила, что подарила супругу фотоаппарат. 

Настроение «вспышка-петарда-ракета» 💃🏼👻😁!
P.S. Помните я говорила, что подарила мужу невероятный подарок на Новый Год? Так вот это был профессиональный фотоаппарат 😅😉! - написала Луценко.

"Настроение - ракета": Анита Луценко ошеломила сексуальным образом
instagram.com/anitasporty

Ранее мы писали, что Анита Луценко покорила БДСМ-образом.

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Теги: Анита Луценко, Зваженi та щасливi, зваженi та щасливi
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Источник: IVONА bigmir)net

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