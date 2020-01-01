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"С праздником!": Билык показала 4-летнего сына в неожиданном амплуа

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Артистка запостила фото, на котором Табриз целует белокурую девочку .

С праздником: Билык показала 4-летнего сына в неожиданном амплуа
С праздником: Билык показала 4-летнего сына в неожиданном амплуа
instagram.com/bilyk_iryna

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Украинская певица Ирина Билык эффектно поздравила подписчиц с 8 марта. В Инстаграм звезда добавила фото своего 4-летнего сына Табриза, на котором он тянется в поцелуе к белокурой девочке - дети позируют на фоне большого букета тюльпанов. Снимок звезда дополнила поздравлением для девушек и женщин. 

Девчонки,с ПРАЗДНИКОМ ❤️🌹💄👯‍♀️👯‍♀️👯‍♀️👯‍♀️👯‍♀️👯‍♀️👯‍♀️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️, - написала Билык.

С праздником: Билык показала 4-летнего сына в неожиданном амплуа
С праздником: Билык показала 4-летнего сына в неожиданном амплуа
instagram.com/bilyk_iryna

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Фолловеры пришли в восторг от позитивного фото и назвали Табриза “маленьким мачо“.

  • С праздником! У вас растёт настоящий джентльмен и мачо в одном флаконе)💗
  • Маленький Мачо подрастает❤️
  • Прелестные детки! 😍 С Праздником Вас, Ирочка! ❤️💐
  • Какое счастье❤️❤️❤️👏👏🔥
  • Табриз настоящий джентльмен растёт! Пускай в вашей душе всегда будет весна!💐
  • Ну настоящий мужчина 😘😍 С праздничком вас ❤️
  • Берегитесь,родители девочек!Такой красавчик подрастает! - написали пользователи Сети.

Ранее мы писали, как украинские звезды празднуют 8 марта.

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Теги: Ирина Билык, 8 марта, дети звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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