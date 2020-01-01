Артистка запостила фото, на котором Табриз целует белокурую девочку .

С праздником: Билык показала 4-летнего сына в неожиданном амплуа instagram.com/bilyk_iryna

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Украинская певица Ирина Билык эффектно поздравила подписчиц с 8 марта. В Инстаграм звезда добавила фото своего 4-летнего сына Табриза, на котором он тянется в поцелуе к белокурой девочке - дети позируют на фоне большого букета тюльпанов. Снимок звезда дополнила поздравлением для девушек и женщин.

Девчонки,с ПРАЗДНИКОМ ❤️🌹💄👯‍♀️👯‍♀️👯‍♀️👯‍♀️👯‍♀️👯‍♀️👯‍♀️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️, - написала Билык.

С праздником: Билык показала 4-летнего сына в неожиданном амплуа instagram.com/bilyk_iryna

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Фолловеры пришли в восторг от позитивного фото и назвали Табриза “маленьким мачо“.

С праздником! У вас растёт настоящий джентльмен и мачо в одном флаконе)💗

Маленький Мачо подрастает❤️

Прелестные детки! 😍 С Праздником Вас, Ирочка! ❤️💐

Какое счастье❤️❤️❤️👏👏🔥

Табриз настоящий джентльмен растёт! Пускай в вашей душе всегда будет весна!💐

Ну настоящий мужчина 😘😍 С праздничком вас ❤️

Берегитесь,родители девочек!Такой красавчик подрастает! - написали пользователи Сети.

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