"С праздником!": Билык показала 4-летнего сына в неожиданном амплуа
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Украинская певица Ирина Билык эффектно поздравила подписчиц с 8 марта. В Инстаграм звезда добавила фото своего 4-летнего сына Табриза, на котором он тянется в поцелуе к белокурой девочке - дети позируют на фоне большого букета тюльпанов. Снимок звезда дополнила поздравлением для девушек и женщин.
Девчонки,с ПРАЗДНИКОМ ❤️🌹💄👯♀️👯♀️👯♀️👯♀️👯♀️👯♀️👯♀️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️, - написала Билык.
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Фолловеры пришли в восторг от позитивного фото и назвали Табриза “маленьким мачо“.
- С праздником! У вас растёт настоящий джентльмен и мачо в одном флаконе)💗
- Маленький Мачо подрастает❤️
- Прелестные детки! 😍 С Праздником Вас, Ирочка! ❤️💐
- Какое счастье❤️❤️❤️👏👏🔥
- Табриз настоящий джентльмен растёт! Пускай в вашей душе всегда будет весна!💐
- Ну настоящий мужчина 😘😍 С праздничком вас ❤️
- Берегитесь,родители девочек!Такой красавчик подрастает! - написали пользователи Сети.
Ранее мы писали, как украинские звезды празднуют 8 марта.
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