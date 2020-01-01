Деми Роуз показала постройневшую фигуру в серебристом купальнике Playboy.

Слишком откровенно: Британская модель снялась в пикантном купальнике instagram.com/demirosemawby

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Британская модель Деми Роуз - одна из тех знаменитостей, чьи публикации в Сети неизменно вызывают восторг сильной половины человечества. Все дело в том, что фигуристая красотка любит и умеет подбирать одежду так, чтобы выглядеть невероятно сексуально. Притом, даже в самых откровенных нарядах красотка смотрится не пошло.

Так, на днях Деми продемонстрировала свою аппетитную фигуру в серебристом монокини с надписью Playboy. Снимки модель добавила в Инстаграм. Несмотря на то, что купальник “пристойного“ закрытого фасона - он практически ничего не скрывает от глаз подписчиков. К слову, на этом фото видно, что Деми немного похудела - ее сочные бедра стали выглядеть стройнее, чем раньше.

Слишком откровенно: Британская модель снялась в пикантном купальнике instagram.com/demirosemawby

К слову, вскоре после публикации, Деми удалила аккаунт в Инстаграм. Что именно заставило звезду это сделать - пока неясно.

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