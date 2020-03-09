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Какая красивая: Жена Комарова покорила Сеть фото с ярким макияжем

Комментариев: 1
Александра Кучеренко показала новое фото с красной помадой и написала пожелание девушкам и женщинам .

Какая красивая: Жена Комарова покорила Сеть фото с ярким макияжем
Какая красивая: Жена Комарова покорила Сеть фото с ярким макияжем
instagram.com/aakucherenko

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Супруга популярного телеведущего, путешественника Дмитрия Комарова покорила поклонников новым фото. В Инстаграм телеведущая, модель Александра Кучеренко добавила снимок в яркой кепке с сочно-красной помадой. Таким кадром девушка иллюстрировала пост к 8 марта.

Ну что, девушки, красим губы - и в бой)) Покорять мир своей красотой! Ведь давно же понятно #whoruntheworld?) И коня на скаку, и в горящую избу - это мы конечно всё можем, хоть каждый день) Но пусть в жизни будет больше моментов, когда можно почувствовать себя нежной, слабой, хрупкой, защищённой, легкой, наивной, окрыленной и безмерно счастливой женщиной! С Праздником нас💋, - написала Саша.

Какая красивая: Жена Комарова покорила Сеть фото с ярким макияжем
Какая красивая: Жена Комарова покорила Сеть фото с ярким макияжем
instagram.com/aakucherenko

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Подписчики пришли в восторг от фото Александры и оставили множество комментариев, в которых назвали девушку "невероятной красавицей".

Не меньший ажиотаж вызвал и снимок Саши из фитнес-зала, который она на днях добавила, чтобы напомнить о своей танцевальной студии. В кадре Кучеренко появилась в темном платье с геометрическими вырезами по бокам.

Какая красивая: Жена Комарова покорила Сеть фото с ярким макияжем
Какая красивая: Жена Комарова покорила Сеть фото с ярким макияжем
instagram.com/aakucherenko

Ранее мы писали, что Даша Астафьева очаровала Сеть новыми фото.

 

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Теги: Александра Кучеренко, Дмитрий Комаров, 8 марта
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  09.03.2020, 16:45
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А где рядом урод Комаров?
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