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Невероятная: Астафьева показала новые соблазнительные фото и очаровала Сеть

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Артистка позировала в коротеньких нарядах с цветами.

Невероятная: Астафьева показала новые соблазнительные фото и очаровала Сеть
Невероятная: Астафьева показала новые соблазнительные фото и очаровала Сеть
instagram.com/da_astafieva

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Украинская певица, актриса, модель Даша Астафьева, которую по праву считают секс-бомбой отечественного шоу-биза, не поздравила женщин с 8 марта. Вместо традиционных пожеланий звезда прорекламировала новую продукцию косметической фирмы, амбассадором которой является.

Артистка отметила, что косметика этого бренда - именно то, что обрадует женщин. Кроме того Даша добавила в Инстаграм серию фото, сделанных для рекламы косметики, на которых позирует с цветами в сексуальных нарядах.

Невероятная: Астафьева показала новые соблазнительные фото и очаровала Сеть
Невероятная: Астафьева показала новые соблазнительные фото и очаровала Сеть
instagram.com/da_astafieva

Невероятная: Астафьева показала новые соблазнительные фото и очаровала Сеть
Невероятная: Астафьева показала новые соблазнительные фото и очаровала Сеть
instagram.com/da_astafieva

Невероятная: Астафьева показала новые соблазнительные фото и очаровала Сеть
Невероятная: Астафьева показала новые соблазнительные фото и очаровала Сеть
instagram.com/da_astafieva

Невероятная: Астафьева показала новые соблазнительные фото и очаровала Сеть
Невероятная: Астафьева показала новые соблазнительные фото и очаровала Сеть
instagram.com/da_astafieva

Подписчики Астафьевой отметили, что она выглядит потрясающе - и написали, что если это хоть немного заслуга косметики - то средства точно эффективны.

Ранее мы писали, что Даша Астафьева позировала с голыми ягодицами. 

 

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Теги: Даша Астафьева, откровенные фото звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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