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Не тюльпаны: Горбунов и Осадчая засветились с одинаковыми букетами

Комментариев: 1
Телеведущие поздравила женщин в своей семье .

Не тюльпаны: Горбунов и Осадчая засветились с одинаковыми букетами
Не тюльпаны: Горбунов и Осадчая засветились с одинаковыми букетами
instagram.com/kosadcha

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Украинский продюсер, телеведущий Юрий Горбунов и его супруга телеведущая Екатерина Осадчая показали, какие цветы преподнесли родным к 8 марта. В Инстаграм знаменитости выставили несколько фото, на которых позируют с букетами роз, украшенными зеленью и декоративными ромашками. В описании к снимкам супруги отметили, что такими шикарными букетами поздравили членов своей семьи и пожелали всем подписчикам всегда оставаться в добром расположении духа. 

Спешим поздравить всех женщин в семье :) И поздравляем всех женщин Украины с праздником, пусть вам никто никогда не портит настроение, пусть мужчины ежедневно устраивают вам свято❤️ # жіночийдень, - написали звездные супруги.

Не тюльпаны: Горбунов и Осадчая засветились с одинаковыми букетами
Не тюльпаны: Горбунов и Осадчая засветились с одинаковыми букетами
instagram.com/kosadcha

Не тюльпаны: Горбунов и Осадчая засветились с одинаковыми букетами
Не тюльпаны: Горбунов и Осадчая засветились с одинаковыми букетами
instagram.com/kosadcha

Ранее мы писали, что Ирина Горовая показала фото с охапками цветов.

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Теги: Юрий Горбунов, Катя Осадчая, 8 марта
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  09.03.2020, 14:09
Оценка:  0
гость
Пара долбoeбов. У них хоть детей нет ? Размножать такой идиотизм нельзя.
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