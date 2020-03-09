Телеведущие поздравила женщин в своей семье .

Не тюльпаны: Горбунов и Осадчая засветились с одинаковыми букетами instagram.com/kosadcha

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Украинский продюсер, телеведущий Юрий Горбунов и его супруга телеведущая Екатерина Осадчая показали, какие цветы преподнесли родным к 8 марта. В Инстаграм знаменитости выставили несколько фото, на которых позируют с букетами роз, украшенными зеленью и декоративными ромашками. В описании к снимкам супруги отметили, что такими шикарными букетами поздравили членов своей семьи и пожелали всем подписчикам всегда оставаться в добром расположении духа.

Спешим поздравить всех женщин в семье :) И поздравляем всех женщин Украины с праздником, пусть вам никто никогда не портит настроение, пусть мужчины ежедневно устраивают вам свято❤️ # жіночийдень, - написали звездные супруги.

Не тюльпаны: Горбунов и Осадчая засветились с одинаковыми букетами instagram.com/kosadcha

Не тюльпаны: Горбунов и Осадчая засветились с одинаковыми букетами instagram.com/kosadcha

Ранее мы писали, что Ирина Горовая показала фото с охапками цветов.

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