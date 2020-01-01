Хореограф показал пляжное фото и рассказал, что главное для женщины .

Прикрылся ракушкой: Влад Яма оригинально поздравил женщин instagram.com/vladyama_official

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Украинский хореограф, судья проекта “Танцы со звездами“ Владислав Яма оригинально поздравил женщин с 8 марта. В Инстаграм танцовщик выставил эффектное фото, на котором позирует на берегу океана. Кадр построен так, что Яма “прикрывается ракушкой“. В описании к фото артист поздравил женщин всех возрастов и пожелал, чтобы в их жизни всегда была искренность.

Девочки, девушки, женщины, бабушки наши, не могу скрывать свою любовь, желаю вам побольше настоящих мужчин вокруг, радости в душах, улыбок каждый день, счастья женского и пускай всё в жизни будет искренне и по-настоящему!.. Обнимаю каждую🤗🤗🤗, - написал хореограф.

Прикрылся ракушкой: Влад Яма оригинально поздравил женщин instagram.com/vladyama_official

Ранее мы писали, что Влад Яма показал редкое фото с сыном.

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