Сана Тимма показала фото в купальнике с очень глубоким декольте.

Не в пример Седоковой: Экс-супруга Яниса Тиммы удивила фигурой instagram.com/sana_timma

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Экс-супруга латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который закрутил жгучий роман с артисткой Анной Седоковой, очаровала Сеть смелым фото. В Инстаграм стройная но фигуристая Сана Тимма добавила кадр в купальнике с очень глубоким декольте. Образ дополнила широкополая черная шляпа и очки. Девушка позирует в беседке на берегу моря. Фигура Саны выглядит великолепно - и, похоже, в отличие от ее соперницы Седоковой, девушке есть чем похвастаться и без пластик. В подписи к фото Тимма поздравила женщин и пожелала оставаться сильными.

С Международным женским днем всех вас, замечательные женщины! 💕 Я хотела бы напомнить вам всем оставаться уверенными и сильными, независимо от жизненной ситуации, через которую вы проходите! 🙌 - написала Сана.

Не в пример Седоковой: Экс-супруга Яниса Тиммы удивила фигурой instagram.com/sana_timma

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