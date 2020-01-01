Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Праздничное настроение: Невеста Виктора Павлика снялась топлес

Комментариев: 0
Екатерина Репяхова показала кадры откровенной фотосессии .

Праздничное настроение: Невеста Виктора Павлика снялась топлес
Праздничное настроение: Невеста Виктора Павлика снялась топлес
instagram.com/repyahovakate

Читай также: Ого, какой разрез: Юная невеста Виктора Павлика поразила свадебным платьем

Невеста украинского исполнителя 54-летнего Виктора Павлика 26-летняя Екатерина Репяхова вместо того, чтобы получить подарок к женскому дню - подарила его сама. Девушка снялась в откровенной фотосессии и выставила фото в Инстаграм. На одном из снимков, которым Екатерина иллюстрировала поздравления женщинам, она позирует топлес, прикрывшись только букетом тюльпанов.

Праздничное настроение: Невеста Виктора Павлика снялась топлес
Праздничное настроение: Невеста Виктора Павлика снялась топлес
instagram.com/repyahovakate

Читай также: Невеста Виктора Павлика опубликовала провокационные фото

Также Катя показала кадры фотосессии, сдеанной в Одессе, куда Репяхова прилетела на днях вместе с Виктором Павликом. В кадре красотка позирует обнаженной до пояса, повернувшись спиной к камере, а также появляется в необычной обстановке, лежа на полу.

Праздничное настроение: Невеста Виктора Павлика снялась топлес
Праздничное настроение: Невеста Виктора Павлика снялась топлес
instagram.com/repyahovakate

Праздничное настроение: Невеста Виктора Павлика снялась топлес
Праздничное настроение: Невеста Виктора Павлика снялась топлес
instagram.com/repyahovakate

В Сториз Катя также показала своего жениха, а отвечая на один из вопросов подписчиков, отметила, что он также любит “чудить“.

Виктор Павлик
Виктор Павлик
скриншот

Виктор Павлик
Виктор Павлик
Скриншот

Ранее мы писали, что Екатерина Репяхова рассказала о жизни с Виктором Павликом. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: топлес, Екатерина Репяхова, Виктор Павлик
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь