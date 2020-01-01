Екатерина Репяхова показала кадры откровенной фотосессии .

Праздничное настроение: Невеста Виктора Павлика снялась топлес instagram.com/repyahovakate

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Невеста украинского исполнителя 54-летнего Виктора Павлика 26-летняя Екатерина Репяхова вместо того, чтобы получить подарок к женскому дню - подарила его сама. Девушка снялась в откровенной фотосессии и выставила фото в Инстаграм. На одном из снимков, которым Екатерина иллюстрировала поздравления женщинам, она позирует топлес, прикрывшись только букетом тюльпанов.

Праздничное настроение: Невеста Виктора Павлика снялась топлес instagram.com/repyahovakate

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Также Катя показала кадры фотосессии, сдеанной в Одессе, куда Репяхова прилетела на днях вместе с Виктором Павликом. В кадре красотка позирует обнаженной до пояса, повернувшись спиной к камере, а также появляется в необычной обстановке, лежа на полу.

Праздничное настроение: Невеста Виктора Павлика снялась топлес instagram.com/repyahovakate

Праздничное настроение: Невеста Виктора Павлика снялась топлес instagram.com/repyahovakate

В Сториз Катя также показала своего жениха, а отвечая на один из вопросов подписчиков, отметила, что он также любит “чудить“.

Виктор Павлик скриншот

Виктор Павлик Скриншот

Ранее мы писали, что Екатерина Репяхова рассказала о жизни с Виктором Павликом.

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