Джамала показала свое детское фото

И рассказала трогательную историю из детства.

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Джамала показала архивный снимок, на котором она совсем маленькая. Певица также поделилась с поклонниками трогательной историей из детства, связанной с тюльпанами.

В Instagram Джа запостила фото, на котором запечатлена еще будучи маленькой девочкой. Там она позирует в теплице с тюльпанами.

В подписи к фото артистка рассказала, почему для нее тюльпан - не просто цветок.

Мой папа профессиональный музыкант, но в конце 80-х ему пришлось оставить музыку и заняться делом, которое сможет прокормить семью. Это были сложные времена. В Мелитополе он устроился на подработку в теплицу, выращивал огурцы, помидоры. А чуть позже заинтересовался тюльпанами, тогда в нашей стране только начали появляться редкие сорта из Голландии. Папа на последние деньги покупал небольшие партии луковиц, каждый год стараясь увеличивать их количество. Помню, что важно было успеть вырастить тюльпаны к 8 марта. С 5 марта начинался горячий период продаж. И вот мне лет 5, папа будит нас с сестрой в 6 утра и мы идем в теплицу. Там мы аккуратно срываем цветы, нежно обволакиваем каждый бутон резинкой, чтоб он не раскрылся раньше времени. Специальных холодильников у нас не было, а тюльпаны нужно держать в прохладе. Ведь на рынок они должны попасть в презентабельном виде, - рассказала подписчикам Джамала.

Певица также вспомнила 2017 год, когда голландская компания StoKolex вывела сорт тюльпана Jamala.

Я радовалась невероятно, в тот момент словно снова вернулась в свое детство, - написала звезда.

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