Певица озадачила Сеть коллажом, в котором Линдеманн одет так же, как она.

В образе друг друга: Лобода показала Линдеманна в коже и розовой шубке instagram.com/lobodaofficial

Читай также: Что происходит?: Лобода удивила Сеть снимком с Линдеманном и Собчак

Певица Светлана Лобода удивила поклонников новой публикацией. В Инстаграм артистка добавила коллаж из двух фото - своего и немецкого исполнителя Тилля Линдеманна, с которым ей приписывают роман. Оба артистка одеты абсолютно одинаково - в кожаные штаны и ярко-розовые полушубки. Интересно, что эпатажная артистка закрыла комментарии под фото.

Пусть сегодня горит, дорогой! 😈, - написала Ло.

В образе друг друга: Лобода показала Линдеманна в коже и розовой шубке instagram.com/lobodaofficial

К слову, вчера, 5 марта, Тилль Линдеманн был замечен на улицах Киева. В Фейсбук журнала "Слух" появилось видео, снятое посетителем ресторана "Компот" - он показал, как немецкий артист садится за один из столиков заведения.

Поговаривают, что в это же время в Киев прилетела и Лобода. Что же готовят музыканты? Новый совместный проект?

Ранее мы писали, что Светлана Лобода сообщила, что ее альбом стал платиновым.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.