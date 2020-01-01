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В образе друг друга: Лобода показала Линдеманна в коже и розовой шубке

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Певица озадачила Сеть коллажом, в котором Линдеманн одет так же, как она.

В образе друг друга: Лобода показала Линдеманна в коже и розовой шубке
В образе друг друга: Лобода показала Линдеманна в коже и розовой шубке
instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода удивила поклонников новой публикацией. В Инстаграм артистка добавила коллаж из двух фото - своего и немецкого исполнителя Тилля Линдеманна, с которым ей приписывают роман. Оба артистка одеты абсолютно одинаково - в кожаные штаны и ярко-розовые полушубки. Интересно, что эпатажная артистка закрыла комментарии под фото.

Пусть сегодня горит, дорогой! 😈, - написала Ло.

В образе друг друга: Лобода показала Линдеманна в коже и розовой шубке
В образе друг друга: Лобода показала Линдеманна в коже и розовой шубке
instagram.com/lobodaofficial

К слову, вчера, 5 марта, Тилль Линдеманн был замечен на улицах Киева. В Фейсбук журнала "Слух" появилось видео, снятое посетителем ресторана "Компот" - он показал, как немецкий артист садится за один из столиков заведения.

Поговаривают, что в это же время в Киев прилетела и Лобода. Что же готовят музыканты? Новый совместный проект?

Ранее мы писали, что Светлана Лобода сообщила, что ее альбом стал платиновым.

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Теги: Светлана Лобода, Тилль Линдеманн, шуба, наряды звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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