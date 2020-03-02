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Эпатажная Майли Сайрус шокировала фанов странной татуировкой

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Американская певица показала тату в виде изображения обнаженной женщины.
Эпатажная Майли Сайрус шокировала фанов странной татуировкой
Эпатажная Майли Сайрус шокировала фанов странной татуировкой
instagram.com/mileycyrus

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Эпатажная американская певица и актриса Майли Сайрус продолжает удивлять публику неординарными поступками. Так, на днях знаменитость сделала новое тату, которое большинство пользователей Сети посчитали нелепым.

На своей странице в Инстаграм Майли опубликовала черно-белое видео, где она в темной футболке и кепке демонстрирует на правой руке татуировку с изображением обнаженного женского тела.

“Надеюсь, тебе не пришлось платить за это тату“, “Самая худшая татуировка. Что ты делаешь, Майли? Это ужасно“, - пишут в комментариях под видео.

Ранее стало известно, что получила Майли Сайрус после развода.

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Теги: Майли Сайрус
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Источник: Ivona bigmir)net

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