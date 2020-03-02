Эпатажная Майли Сайрус шокировала фанов странной татуировкой

Американская певица показала тату в виде изображения обнаженной женщины.

Читай также: В чулках и белье: Майли Сайрус засветилась на пикантных фото с новым бойфрендом

Эпатажная американская певица и актриса Майли Сайрус продолжает удивлять публику неординарными поступками. Так, на днях знаменитость сделала новое тату, которое большинство пользователей Сети посчитали нелепым.

На своей странице в Инстаграм Майли опубликовала черно-белое видео, где она в темной футболке и кепке демонстрирует на правой руке татуировку с изображением обнаженного женского тела.

“Надеюсь, тебе не пришлось платить за это тату“, “Самая худшая татуировка. Что ты делаешь, Майли? Это ужасно“, - пишут в комментариях под видео.

Ранее стало известно, что получила Майли Сайрус после развода.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.