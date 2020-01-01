Мужчина сделал предложение любимой на глазах у герцогов Сассекских: Реакция пары

Видео трогательного момента уже покорило Сеть.

В четверг, 5 марта, принц Гарри и его супруга Меган Маркл посетили церемонию вручения наград фонда Endeavour Fund. Это первый совместный выход пары после объявления об уходе из монаршей семьи.

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На мероприятии герцоги Сассекские не только вручили награды и выступили с речью, но и стали свидетелями трогательного момента. Так, военный Дэнни Холланд на сцене сделал предложение своей возлюбленной. Меган Маркл не смогла сдержать своего восторга от происходящего. Видео этого момента уже покоряет Сеть.

Отметим, что позже принц Гарри со сцены поблагодарил влюбленных за то, что они предоставили ему возможность стать частью романтического праздника.

Мужчина сделал предложение на глазах у герцогов Сассекских Getty images

Мужчина сделал предложение на глазах у герцогов Сассекских Getty images

Ранее стало известна дата, когда принц Гарри и Меган Маркл официально уйдут из королевской семьи.

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