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Алина Гросу остригла длинные волосы: Как сейчас выглядит певица

Комментариев: 2
Украинская исполнительница похвасталась новой прической.
Алина Гросу остригла длинные волосы: Как сейчас выглядит певица
Алина Гросу остригла длинные волосы: Как сейчас выглядит певица
instagram.com/alina_grosu

Известная украинская певица и актриса Алина Гросу поделилась с поклонниками результатами недавнего эксперимента со внешностью. Артистка кардинально сменила свой имидж.

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Так, на своей странице в Инстаграм 24-летняя певица опубликовала фото и видео, где предстала с новой прической. Алина обрезала длинные волосы и сделала каре. На снимке Гросу запечатлена в черном платье с эффектным декольте. В описании к публикации звезда поинтересовалась у фанов, как им новая стрижка.

Многие пользователи Сети отметили, что Гросу очень идет такая прическа.

  • Огоооо 😍 так красиво 😍😍 а муж как отреагировал на эту красоту??😍😍😍
  • Тобі дуже личить, чудова
  • Вау ваууу неймовірна😍😍😍. Просто супер💜
  • Красиво и стильно 😻 нужно меняться 🙂💖
  • Шикарно выглядишь❤️❤️❤️умничка какая👍👍👍
  • Ну очень красивая😋😻 Тебе так идёт это каре😊 Красотка❤️ Поздравляю🙏
  • Модно и стильно👍 тебе очень к лицу! 😉
  • Шикарна 🔥😍
  • Каре крутяк 👍😉, - пишут в комментариях.

Ранее Алина Гросу показала, как выглядела в 4-летнем возрасте.

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Теги: Алина Гросу
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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Daisy50    06.03.2020, 14:12
Оценка:  0
Daisy50
"Известная певица"?....Где она поёт? Только пиарится за счёт родителей. Избалованная кукла. И удивительно, что ещё какие-то поклонники находятся? Кривляка-задавака. Ни голоса, ни успеха. Пока маленькая была- ещё куда ни шло, мило. А теперь -просто кривляка.
гость  (аноним)  06.03.2020, 13:52
Оценка:  +1
гость
Намедни, уе...бан Шмыгаль, типа новый премьер, сделал высер за подачу воды в Крым, для кацапских выблядков! Вот тварь, вот паскуда прокацапская!
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