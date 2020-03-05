Алина Гросу остригла длинные волосы: Как сейчас выглядит певица

Украинская исполнительница похвасталась новой прической.

Известная украинская певица и актриса Алина Гросу поделилась с поклонниками результатами недавнего эксперимента со внешностью. Артистка кардинально сменила свой имидж.

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Так, на своей странице в Инстаграм 24-летняя певица опубликовала фото и видео, где предстала с новой прической. Алина обрезала длинные волосы и сделала каре. На снимке Гросу запечатлена в черном платье с эффектным декольте. В описании к публикации звезда поинтересовалась у фанов, как им новая стрижка.

Многие пользователи Сети отметили, что Гросу очень идет такая прическа.

Огоооо 😍 так красиво 😍😍 а муж как отреагировал на эту красоту??😍😍😍

Тобі дуже личить, чудова

Вау ваууу неймовірна😍😍😍. Просто супер💜

Красиво и стильно 😻 нужно меняться 🙂💖

Шикарно выглядишь❤️❤️❤️умничка какая👍👍👍

Ну очень красивая😋😻 Тебе так идёт это каре😊 Красотка❤️ Поздравляю🙏

Модно и стильно👍 тебе очень к лицу! 😉

Шикарна 🔥😍

Каре крутяк 👍😉, - пишут в комментариях.

Ранее Алина Гросу показала, как выглядела в 4-летнем возрасте.

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