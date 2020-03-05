Алина Гросу остригла длинные волосы: Как сейчас выглядит певица
Известная украинская певица и актриса Алина Гросу поделилась с поклонниками результатами недавнего эксперимента со внешностью. Артистка кардинально сменила свой имидж.
Читай также: Без крови не обошлось: GROSU презентовала криминальное видео “Арестован”
Так, на своей странице в Инстаграм 24-летняя певица опубликовала фото и видео, где предстала с новой прической. Алина обрезала длинные волосы и сделала каре. На снимке Гросу запечатлена в черном платье с эффектным декольте. В описании к публикации звезда поинтересовалась у фанов, как им новая стрижка.
Многие пользователи Сети отметили, что Гросу очень идет такая прическа.
- Огоооо 😍 так красиво 😍😍 а муж как отреагировал на эту красоту??😍😍😍
- Тобі дуже личить, чудова
- Вау ваууу неймовірна😍😍😍. Просто супер💜
- Красиво и стильно 😻 нужно меняться 🙂💖
- Шикарно выглядишь❤️❤️❤️умничка какая👍👍👍
- Ну очень красивая😋😻 Тебе так идёт это каре😊 Красотка❤️ Поздравляю🙏
- Модно и стильно👍 тебе очень к лицу! 😉
- Шикарна 🔥😍
- Каре крутяк 👍😉, - пишут в комментариях.
Ранее Алина Гросу показала, как выглядела в 4-летнем возрасте.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил