"Косит под Джей Ло": Каменских взбудоражила Сеть фото для мужского журнала
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Певица Настя Каменских стала гостьей нового номера мужского журнала XXL и украсила его обложку. Фото артистка добавила в Инстаграм. Она позирует в откровенном топе из крупной серебристой "чешуи" и черной шелковой юбке с высокими разрезами по бокам. Образ дополнили крупные украшения и прическа с необычной "мокрой" челкой.
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Весна - это самые разные настроения. От нежных цветущих бутонов до буйных и дерзких красок. В моей новой фотосессии для журнала XXL вы увидите эту яркую палитру настроений ♥️, - написала артистка.
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Подписчики усмотрели в образе Насти сходство с певицей Дженнифер Лопес - и написали об этом в комментариях.
- Ніякої фантазії.дуже легко скопіювати Джей Ло
- Под Дженифер Лопес косит)
- Всегда под кого-то косит, себя потеряла
- Omg! Это JLo и Kamenskux 🤯💓
- Зачем столько фотошопа? На себя не похожа совсем.
- Мне показалось что это Джей Ло 😂😂😂, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Настя Каменских показала лицо без макияжа и удивила Сеть.
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