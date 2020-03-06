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"Косит под Джей Ло": Каменских взбудоражила Сеть фото для мужского журнала

Комментариев: 1
Артистка стала гостьей нового номера журнала XXL, а подписчики увидели в фотосессии плагиат.

"Косит под Джей Ло": Каменских взбудоражила Сеть фото для мужского журнала
instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских стала гостьей нового номера мужского журнала XXL и украсила его обложку. Фото артистка добавила в Инстаграм. Она позирует в откровенном топе из крупной серебристой "чешуи" и черной шелковой юбке с высокими разрезами по бокам. Образ дополнили крупные украшения и прическа с необычной "мокрой" челкой.

New cover 🌟
Весна - это самые разные настроения. От нежных цветущих бутонов до буйных и дерзких красок. В моей новой фотосессии для журнала XXL вы увидите эту яркую палитру настроений ♥️, - написала артистка.

"Косит под Джей Ло": Каменских взбудоражила Сеть фото для мужского журнала
instagram.com/kamenskux

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Подписчики усмотрели в образе Насти сходство с певицей Дженнифер Лопес - и написали об этом в комментариях. 

  • Ніякої фантазії.дуже легко скопіювати Джей Ло
  • Под Дженифер Лопес косит)
  • Всегда под кого-то косит, себя потеряла
  • Omg! Это JLo и Kamenskux 🤯💓
  • Зачем столько фотошопа? На себя не похожа совсем.
  • Мне показалось что это Джей Ло 😂😂😂, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских показала лицо без макияжа и удивила Сеть.

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Теги: Настя Каменских, мужской журнал XXL, Дженнифер Лопес, плагиат
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Злой_Биша    06.03.2020, 13:59
Оценка:  0
Злой_Биша
Оп вашу мать, куда той Лопес до Насти!!!
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