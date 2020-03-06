Артистка стала гостьей нового номера журнала XXL, а подписчики увидели в фотосессии плагиат.

"Косит под Джей Ло": Каменских взбудоражила Сеть фото для мужского журнала instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских стала гостьей нового номера мужского журнала XXL и украсила его обложку. Фото артистка добавила в Инстаграм. Она позирует в откровенном топе из крупной серебристой "чешуи" и черной шелковой юбке с высокими разрезами по бокам. Образ дополнили крупные украшения и прическа с необычной "мокрой" челкой.

New cover 🌟

Весна - это самые разные настроения. От нежных цветущих бутонов до буйных и дерзких красок. В моей новой фотосессии для журнала XXL вы увидите эту яркую палитру настроений ♥️, - написала артистка.

"Косит под Джей Ло": Каменских взбудоражила Сеть фото для мужского журнала instagram.com/kamenskux

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Подписчики усмотрели в образе Насти сходство с певицей Дженнифер Лопес - и написали об этом в комментариях.

Ніякої фантазії.дуже легко скопіювати Джей Ло

Под Дженифер Лопес косит)

Всегда под кого-то косит, себя потеряла

Omg! Это JLo и Kamenskux 🤯💓

Зачем столько фотошопа? На себя не похожа совсем.

Мне показалось что это Джей Ло 😂😂😂, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских показала лицо без макияжа и удивила Сеть.

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