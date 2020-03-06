Юрий Горбунов попросил фанов помочь ему выбрать подарок Кате Осадчей на 8 марта.

"Что подарит на 8 марта жене?": Юрий Горбунов обратился к подписчикам за помощью

Уже в это воскресенье, 8 марта, во многих странах мира, в том числе и в Украине, будет отмечаться Международный женский день. Так, как до праздника осталось совсем немного времени, мужчины принялись активно выбирать подарки для своих любимых женщин.

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Известный украинский ведущий и актер Юрий Горбунов решил попросить у подписчиков помощи с подарком для своей супруги, ведущей Кате Осадчей. На своей странице в Инстаграм артист опубликовал селфи, где он предстал в черной футболке и кожаной куртке. В описании Юрий обратился к мужчинам:

“Що дарувати на 8 березня дружині? Порадьте! Ви що даруєте, мужики!?“, - написал Горбунов.

Инстаграм Юрия Горбунова Скриншот

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Пользователи Сети принялись активно делиться своими вариантами подарка. Многие предложили преподнести Осадчей новую шляпку, цветы, украшения. Некоторые заявили, что лучшим подарком будет пополнение в семье.

Купи мишку из роз

Букет из фруктов

Подаруйте символічне для вас татуювання👍

Дитину 😉🤭

Я думаю, що Юра уже давно придумав, що подарувати Каті, а може уже й приготував подарунок!👍 А це він вирішив мужиків перевірити, на скільки у них фантазії вистачає!

Капелюшок

Я не мужик 😊 ну я думаю романтическую вечерю🍷 і 10000роз

Подарки їй своє коханнячко, квіти та звісно велииииику шоколадку!

Юра, Ваша Катя любить коштовності

Рыбалку любишь? - подари спиннинг 😂😂😂

Доню

Напомним, ранее Осадчая и Горбунов очаровали романтическим фото у камина.

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