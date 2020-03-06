"Что подарит на 8 марта жене?": Юрий Горбунов обратился к подписчикам за помощью
Уже в это воскресенье, 8 марта, во многих странах мира, в том числе и в Украине, будет отмечаться Международный женский день. Так, как до праздника осталось совсем немного времени, мужчины принялись активно выбирать подарки для своих любимых женщин.
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Известный украинский ведущий и актер Юрий Горбунов решил попросить у подписчиков помощи с подарком для своей супруги, ведущей Кате Осадчей. На своей странице в Инстаграм артист опубликовал селфи, где он предстал в черной футболке и кожаной куртке. В описании Юрий обратился к мужчинам:
“Що дарувати на 8 березня дружині? Порадьте! Ви що даруєте, мужики!?“, - написал Горбунов.
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Пользователи Сети принялись активно делиться своими вариантами подарка. Многие предложили преподнести Осадчей новую шляпку, цветы, украшения. Некоторые заявили, что лучшим подарком будет пополнение в семье.
- Купи мишку из роз
- Букет из фруктов
- Подаруйте символічне для вас татуювання👍
- Дитину 😉🤭
- Я думаю, що Юра уже давно придумав, що подарувати Каті, а може уже й приготував подарунок!👍 А це він вирішив мужиків перевірити, на скільки у них фантазії вистачає!
- Капелюшок
- Я не мужик 😊 ну я думаю романтическую вечерю🍷 і 10000роз
- Подарки їй своє коханнячко, квіти та звісно велииииику шоколадку!
- Юра, Ваша Катя любить коштовності
- Рыбалку любишь? - подари спиннинг 😂😂😂
- Доню
Напомним, ранее Осадчая и Горбунов очаровали романтическим фото у камина.
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