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На стиле: Жена Монатика запостила семейное фото

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Ирина Монатик показала стильный кадр с мужем и подросшими сыновьями.
На стиле: Жена Монатика запостила семейное фото
На стиле: Жена Монатика запостила семейное фото
instagram.com/irinamonatik

Супруга известного украинского исполнителя и танцора Дмитрия Монатика (MONATIK), Ирина Монатик очаровала подписчиков новой семейной фотографией.

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На своей странице в Инстаграм Ирина опубликовала кадр, где Монатик ведет за руку сыновей - Платона и Даниила. Все трое одеты в стильные наряды. Так, певец в джинсовую куртку, черные штаны, розовую кофту, черные кроссовки и шапку. А сыновья звездной пары позировали в модных комбинезонах с принтом.

“День семейный♥️♥️♥️ обожаю“, - подписала фото жена Монатика.

MONATIK с сыновьями
MONATIK с сыновьями
Скриншот

Напомним, ранее MONATIK презентовал завораживающий клип “Сильно“.

 

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Теги: MONATIK, ирина демичева
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Источник: Ivona bigmir)net

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