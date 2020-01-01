На стиле: Жена Монатика запостила семейное фото

Ирина Монатик показала стильный кадр с мужем и подросшими сыновьями.

Супруга известного украинского исполнителя и танцора Дмитрия Монатика (MONATIK), Ирина Монатик очаровала подписчиков новой семейной фотографией.

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На своей странице в Инстаграм Ирина опубликовала кадр, где Монатик ведет за руку сыновей - Платона и Даниила. Все трое одеты в стильные наряды. Так, певец в джинсовую куртку, черные штаны, розовую кофту, черные кроссовки и шапку. А сыновья звездной пары позировали в модных комбинезонах с принтом.

“День семейный♥️♥️♥️ обожаю“, - подписала фото жена Монатика.

MONATIK с сыновьями Скриншот

Напомним, ранее MONATIK презентовал завораживающий клип “Сильно“.

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