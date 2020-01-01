Лилия Ребрик запостила утреннее фото без макияжа

Ведущая показала лицо без косметики и высказалась о коронавирусе в Черновцах.

Популярная украинская актриса и ведущая, звезда утреннего шоу “Ранок з Україною“ Лилия Ребрик порадовала поклонников новой публикацией в соцсети.

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На этот раз артистка опубликовала домашнее фото, где она запечатлена в белом наряде с черными узорами и изображениями красных губ. На снимке ведущая появилась с распущенными волосами и совсем без косметики.

В описании к свежему кадру Ребрик высказалась о коронавирусе. Отметим, что на днях в родном городе Лилии зафиксировали первый случай заражения вирусом в Украине.

“Посилаю поцілунки та теплі обійми моїм рідним Чернівцям! Нехай цей “коронавірус“ не приживеться у нас. Українці- настільки винахідливі, що , впевнена, знайдуть протидію цій заразі! А якщо серйозно, бережіть себе, мийте частіше руки та мисліть позитивно!!!“, - написала знаменитость.

Лилия Ребрик Скриншот

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