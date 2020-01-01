Телеведущий пошутил, что его избранница работает в клининговой компании.

Ее зовут Мария: Остапчук подогрел слухи о новом романе .instagram.com/vova_ostapchuk

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Телеведущий и шоумен Владимир Остапчук, который в последнее время особенно интересен публике из-за скандального развода с женой переводчицей Еленой Войченко, снова подогрел интерес к своей личной жизни.

Владимир записал видео, сидя в ванной, и добавил его в Инста-сториз. В кадре шоумен признался, что ведущая “Светской жизни“ Катя Осадчая интересовалась именем его новой избранницы, о которой много говорят в Сети.

На что Остапчук ответил, что его новую пассию зовут Мария и она работает в клининговой компании, услугами которой он пользуется.

Ее зовут Мария: Остапчук подогрел слухи о новом романе .instagram.com/vova_ostapchuk

Похоже, Владимир не устает шутить на серьезные темы - хотя это ведь его личная жизнь, потому, как говорится, имеет право.

Ранее мы писали, что экс-супруга Остапчука показала фигуру в купальнике.

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