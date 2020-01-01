"Копия мамы": Дочь Елены Кравец прогулялась по Лондону в стильном наряде

17-летняя Мария Кравец поделилась снимками с поездки в Великобританию.

Старшая дочь звезды студии “Квартал 95“ Елены Кравец, начинающая модель Мария Кравец порадовала поклонников свежими снимками в соцсети. 17-летняя девушка показала кадры с поездки в Великобританию.

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Так, на своей странице в Инстаграм Кравец-младшая опубликовала несколько фотографий, где она позирует а смотровой площадке в центре Лондона. На кадрах Маша появилась в темно-синие джинсы с завышенной талией и свитер персикового оттенка.

“Лондон был хорош“, - подписала публикацию Кравец.

Мария Кравец Скриншот

Мария Кравец Скриншот

Мария Кравец Скриншот

Поклонники Марии осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что девушка очень похожа на свою звездную маму.

“Какая улыбка“

“Очаровашка 👍👍👍👍“

“Яка красива“

“Копия мамы“

“Красота береговая, красота неземная, я сошел с порога“

“Так на маму похожа“

“Така чарівна дівчина як мама“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Елена Кравец показала детское фото старшей дочери.

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