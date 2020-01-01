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"Копия мамы": Дочь Елены Кравец прогулялась по Лондону в стильном наряде

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17-летняя Мария Кравец поделилась снимками с поездки в Великобританию.
"Копия мамы": Дочь Елены Кравец прогулялась по Лондону в стильном наряде
"Копия мамы": Дочь Елены Кравец прогулялась по Лондону в стильном наряде
instagram.com/ma_kravets

Старшая дочь звезды студии “Квартал 95“ Елены Кравец, начинающая модель Мария Кравец порадовала поклонников свежими снимками в соцсети. 17-летняя девушка показала кадры с поездки в Великобританию.

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Так, на своей странице в Инстаграм Кравец-младшая опубликовала несколько фотографий, где она позирует а смотровой площадке в центре Лондона. На кадрах Маша появилась в темно-синие джинсы с завышенной талией и свитер персикового оттенка.

“Лондон был хорош“, - подписала публикацию Кравец.

Мария Кравец
Мария Кравец
Скриншот

Мария Кравец
Мария Кравец
Скриншот

Мария Кравец
Мария Кравец
Скриншот

Поклонники Марии осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что девушка очень похожа на свою звездную маму.

  • “Какая улыбка“
  • “Очаровашка 👍👍👍👍“
  • “Яка красива“
  • “Копия мамы“
  • “Красота береговая, красота неземная, я сошел с порога“
  • “Так на маму похожа“
  • “Така чарівна дівчина як мама“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Елена Кравец показала детское фото старшей дочери.

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Теги: Маша Кравец, Елена Кравец
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Источник: Ivona bigmir)net

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