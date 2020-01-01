Стройные сестры Дженнер поразили фотосессией в одинаковых купальниках
Кайли и Кендалл Дженнер показала кадры с отдыха на Багамах.
Известные американские модели, участницы реалити “Семейство Кардашьян“, звездные сестры Кайли и Кендалл Дженнер отправились на отдых на Багамские острова.
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На своих страницах в Инстаграм девушки радуют подписчиков пляжными снимками. Так, в первый день отпуска красотки решили сняться в фотосессии в одинаковых трехцветных купальниках от бренда Louisa Ballou. На фото 24-летняя Кендалл и 22-летняя Кайли позируют на пороге особняка, в котором они остановились.
Ранее самая высокооплачиваемая модель Кендалл Дженнер забросала Сеть фото в мини-бикини.
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