Яна Соломко раскрыла секрет стройной фигуры
Украинская певица, экс-участница группы “Real O“, финалистка первого “Холостяка“ Яна Соломко (SOYANA) поделилась с поклонниками откровенной публикацией.
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На своей странице в Инстаграм артистка разместила пляжное видео, где она предстала в купальнике с анималистическим принтом и в белой рубашке. В описании к ролику Яна решила поделиться секретом стройной фигуры. Звезда рассказала о своем питании и о любимом занятии, которое помогает держать себя в форме.
“Девочки, конечно же нам с вами нужно держать себя в руках и не объедаться сладким, макаронами и булочками 😆 Но все же бывают дни, когда хочется всего и сразу 🤪 И я позволяю себе это🙈😆 Но при этом мое главное спасение - это мой мозг! Я перестала думать о “диетах“, я больше не кушаю с мыслью “Я съем и поправлюсь 😰“ А раньше именно так и было, и это просто ужас😆😰 Постоянная паника и страх🤪 И поверьте , это действовало ! Так что избавьте себя от ненужных мыслей🤗 Ну и мой вам совет, танцуйте!🤗 Танец- язык души и тела! И делает вашу фигуру красивой“, - написала Соломко.
Один из самых популярных вопрос ко мне - «В каких мы отношениях с мужем» . Девочки дорогие , об этом мы обязательно поговорим с вами ...😊🙈 А пока о вечном женском- как держать себя в форме и тд... 🤪 И часто задаваемый вами вопрос - как мне удалось похудеть. Девочки, конечно же нам с вами нужно держать себя в руках и не объедаться сладким, макаронами и булочками 😆 Но все же бывают дни, когда хочется всего и сразу 🤪 И я позволяю себе это🙈😆 Но при этом мое главное спасение - это мой мозг! Я перестала думать о «диетах», я больше не кушаю с мыслью «Я съем и поправлюсь 😰» А раньше именно так и было, и это просто ужас😆😰 Постоянная паника и страх🤪 И поверьте , это действовало ! Так что избавьте себя от ненужных мыслей🤗 Ну и мой вам совет, танцуйте!🤗 Танец- язык души и тела! И делает вашу фигуру красивой🤗😘 MUAH - @mymakeupmiami 😘🤗 #yanasolomko #soyana #mylife #travel #miami #photoshoot
Ранее Яна Соломко прокомментировала развод с донецким бизнесменом.
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