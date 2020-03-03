Яна Соломко раскрыла секрет стройной фигуры

Певица поделилась соблазнительными кадрами и рассказала о своем питании.

Украинская певица, экс-участница группы “Real O“, финалистка первого “Холостяка“ Яна Соломко (SOYANA) поделилась с поклонниками откровенной публикацией.

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На своей странице в Инстаграм артистка разместила пляжное видео, где она предстала в купальнике с анималистическим принтом и в белой рубашке. В описании к ролику Яна решила поделиться секретом стройной фигуры. Звезда рассказала о своем питании и о любимом занятии, которое помогает держать себя в форме.

“Девочки, конечно же нам с вами нужно держать себя в руках и не объедаться сладким, макаронами и булочками 😆 Но все же бывают дни, когда хочется всего и сразу 🤪 И я позволяю себе это🙈😆 Но при этом мое главное спасение - это мой мозг! Я перестала думать о “диетах“, я больше не кушаю с мыслью “Я съем и поправлюсь 😰“ А раньше именно так и было, и это просто ужас😆😰 Постоянная паника и страх🤪 И поверьте , это действовало ! Так что избавьте себя от ненужных мыслей🤗 Ну и мой вам совет, танцуйте!🤗 Танец- язык души и тела! И делает вашу фигуру красивой“, - написала Соломко.

Ранее Яна Соломко прокомментировала развод с донецким бизнесменом.

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