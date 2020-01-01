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Надя Дорофеева похвасталась стильным весенним образом

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Участница группы "Время и Стекло" показала, в каком наряде встретила весну.
Надя Дорофеева похвасталась стильным весенним образом
Надя Дорофеева похвасталась стильным весенним образом
instagram.com/nadyadorofeeva

Известная украинская исполнительница, солистка популярного коллектива “Время и Стекло“ Надя Дорофеева часто радует поклонников фотографиями, где она предстает в стильных нарядах.

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На этот раз звезда решила похвастаться свежим весенним луком. Так, на своей странице в Инстаграм Дорофеева опубликовала снимок, где она позирует возле своего частного дома. Девушка одета в лосины с прозрачной вставкой, длинную футболку, черную куртку, массивные кроссовки, белые носки  и бейсболку белого цвета.

“Весна“, - коротко подписала снимок артистка.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева
Скриншот

Ранее Надя Дорофеева соблазнила Сеть новым пикантным фото.

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Теги: Надя Дорофеева
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Источник: Ivona bigmir)net

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