Надя Дорофеева похвасталась стильным весенним образом

Участница группы "Время и Стекло" показала, в каком наряде встретила весну.

Известная украинская исполнительница, солистка популярного коллектива “Время и Стекло“ Надя Дорофеева часто радует поклонников фотографиями, где она предстает в стильных нарядах.

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На этот раз звезда решила похвастаться свежим весенним луком. Так, на своей странице в Инстаграм Дорофеева опубликовала снимок, где она позирует возле своего частного дома. Девушка одета в лосины с прозрачной вставкой, длинную футболку, черную куртку, массивные кроссовки, белые носки и бейсболку белого цвета.

“Весна“, - коротко подписала снимок артистка.

Надя Дорофеева Скриншот

Ранее Надя Дорофеева соблазнила Сеть новым пикантным фото.

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